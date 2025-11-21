Nevadas, precipitaciones, heladas y carreteras cortadas: así ha sido el peor día del invierno adelantado

¿Cómo ha sido? Esta madrugada las temperaturas no han superado los diez grados y numerosas capitales de provincia han amanecido bajo cero.

La masa ártica que atraviesa la península ha dejado temperaturas bajo cero en varias capitales, obligando a los ciudadanos a abrigarse bien. En Santiago de Compostela y A Coruña, el sol ha aliviado el frío, mientras que en Madrid, las temperaturas no superaron los ocho grados. En el litoral mediterráneo, el aire ártico ha causado fuertes vientos y granizo en Baleares, con olas de hasta siete metros en Menorca. La nieve ha caído en Vitoria, Soria, Burgos y Pamplona, aunque sin cuajar. En Álava, la nieve ha paralizado la circulación, y el temporal ha atrapado a camioneros. Se espera que el sábado sea la noche más fría del episodio, pero las temperaturas comenzarán a subir el domingo.

La masa ártica que atraviesa la península sigue causando estragos y este viernes ha dejado episodios de precipitaciones, nieve y mucho frío. Tanto es así que esta madrugada las temperaturas no han superado los diez grados y un mismo número de capitales de provincia han amanecido con temperaturas bajo cero. Esta circunstancia ha provocado que quienes se atrevían a salir a la calle lo hayan tenido que hacer con abrigos gordos, bufandas y guantes.

El despertar helado se ha hecho más llevadero en Santiago de Compostela o en A Coruña gracias a los rayos del sol. En este sentido, en Madrid no se han superado los ocho grados en todo el día y la gente ha recurrido a remedios clásicos como el chocolate con churros para combatir el frío.

Asimismo, el aire ártico también ha provocado fuertes rachas de viento en el litoral mediterráneo. En Baleares se han registrado rachas de hasta 90 kilómetros por hora. En este sentido, en Sa Forada (Mallorca) una impresionante manga marina ha sorprendido a los vecinos, así como el granizo que también ha caído en distintos puntos de la isla. Mientras que en la costa de Menorca están en aviso naranja por oleaje. De hecho, ya se han registrado olas de hasta siete metros de altura.

Además, en Vizcaya se han registrado precipitaciones de distinto calibre. En Barakaldo han tenido que incorporar a la indumentaria de invierno los paraguas debido a la lluvia. A su vez, el agua ha descargado en Bilbao en forma de granizo, que ha dejado las calles cubiertas de una fina capa blanca en cuestión de minutos.

La nieve se deja notar en el norte

En Vitoria la nieve no ha parado de caer en todo el día y ha dejado una estampa inusual en la ciudad, a pesar de que no ha terminado de cuajar. Aun así, nadie se ha querido perder la oportunidad de inmortalizar el momento con una fotografía entre los copos de nieve. "Está siendo una felicidad, una emoción", "Después de los calores de este verano viene bien", han expresado algunos vitorianos a quienes ni el frío ha parado.

Tampoco ha cuajado la nieve en Soria o en Burgos, en cuyo mirador ha aparecido un curioso personaje que ha despertado los celos de los locales. "El muñeco de nieve es la envidia del mirador", ha indicado un viandante que lo ha grabado. No es para menos, desde su posición podía divisar toda la ciudad del Cid nevada.

La misma situación se ha vivido en Pamplona, donde la policía controlaba la situación a través de las cámaras, para evitar incidentes en el tráfico. No obstante, los pamploneses han disfrutado de lo lindo. "Eso de amanecer y que veas todo blanco, parece que te levantas de otra manera, más contento, porque son situaciones que no ves todo el año", "Esto me hace mucha ilusión y si nevase más no estarías aquí porque ya te habría metido un bolazo", han expresado. Pero para ilusión la de Marian: "A ver la nieve, ya que es la primera vez que la veo y la toco".

Incidencias por el temporal

En la provincia de Álava la cota ha descendido hasta los 500 metros, lo que ha provocado que en pueblos como Salvatierra la nieve y el hielo hayan dejado las calles intransitables y paralizado la circulación de los vehículos. Ante esta situación, la Ertzaintza ha tenido que ayudar a agilizar el tráfico y se ha visto obligada a cerrar el puerto de Opakua. En este sentido, se han llegado a cortar hasta 40 carreteras.

Sin embargo, el temporal ha atrapado a camioneros que se han quedado varados en la carretera. "Me he echado para atrás a ver si me podía meter aquí, pero ya imposible. Se me ha ido", ha explicado Pepe, mientras que las personas que le han ayudado han aseverado que "se podría haber caído para abajo".

La misma situación se ha vivido en Murgia donde las terrazas han amanecido blancas y los parques completamente helados. Del mismo modo, en la capital de la provincia las calles se han llenado de personas lanzándose bolas, deslizándose en trineo o incluso de gente andando con bastones para evitar los resbalones.

Por otra parte, el escenario tampoco ha variado mucho en los pueblos leoneses. Allí la nieve se ha convertido en parte de sus paisajes y ha dejado capas de hasta 30 centímetros en localidades como Lario. "Es espectacular, la montaña, la nieve que hay", ha manifestado un vecino.

Predicción para el sábado

La noche no va a dar tregua y va a ser la más fría de todo este episodio. Esto hará que el sábado amanezcan hasta 21 capitales de provincia bajo cero desde el norte hasta el centro y también en zonas del sur como Andalucía o Murcia. Del mismo modo, como curiosidad, a más de 3.000 metros se espera una mínima de -20 °C y con una sensación con el viento de -30 °C. Entre los 1.800 y 2.000 metros entre -8 °C y -11 °C.

Con todo, el temporal parece tener fin, ya que el domingo comenzarán a subir las temperaturas.

