Cómo saber qué cadenas para la nieve necesita tu coche (¿y es obligatorio llevarlas?)

Si consultar las condiciones meteorológicas es clave en el día a día, más lo es cuando se utiliza el coche para desplazarse. Y la fuente más fiable (y oficial) para ello es la Dirección General de Tráfico (DGT). Cada vez que se activan alertas por fuertes lluvias o nevadas, como lo que está ocurriendo a raíz de la llegada de la borrasca Konrad, es vital consultar el estado de las carreteras antes de utilizarlas y, siempre que sea posible, evitar desplazamientos en momentos peligrosos.

De hecho, la propia DGT publica, siempre que hay variaciones, las carreteras afectadas por eventos meteorológicos adversos. Las fuertes lluvias provocan el cierre de muchas de ellas, especialmente de las secundarias, pero aunque las vías permanezcan abiertas, en ocasiones hay riesgos asociados a la climatología, como bloques de hielo o fuertes nevadas que, entre otras cosas, pueden obligar al uso de cadenas en el vehículo.

Tipos de cadenas para la nieve

En primer lugar, tenemos que saber que hay diferentes tipos de cadenas para la nieve: desde las tradicionales cadenas metálicas hasta las textiles, pasando por las cadenas líquidas o algunas híbridas.

Cadenas metálicas : son las más conocidas. Se trata, literalmente, de cadenas: están compuestas por eslabones metálicos y se colocan alrededor de todo el neumático. Son más baratas y quizás las más frecuentes, aunque su colocación es algo más complicada. A cambio, también son más duraderas.

: son las más conocidas. Se trata, literalmente, de cadenas: están compuestas por eslabones metálicos y se colocan alrededor de todo el neumático. Son más baratas y quizás las más frecuentes, aunque su colocación es algo más complicada. A cambio, también son más duraderas. Cadenas de tela : las cadenas textiles son una versión más sencilla de utilizar. También rodean todo el neumático, convirtiéndose en una especie de funda que protege la rueda ante resbalones y deslizamientos sobre hielo y nieve. Se circula de manera más suave con ellas que con las cadenas de eslabones, pero también acaban siendo menos duraderas en el tiempo. Y sí, también son algo más caras.

: las cadenas textiles son una versión más sencilla de utilizar. También rodean todo el neumático, convirtiéndose en una especie de funda que protege la rueda ante resbalones y deslizamientos sobre hielo y nieve. Se circula de manera más suave con ellas que con las cadenas de eslabones, pero también acaban siendo menos duraderas en el tiempo. Y sí, también son algo más caras. Cadenas líquidas: las cadenas líquidas o en spray no son realmente cadenas. Es un líquido que se aplica sobre la banda de rodadura del neumático y su efecto es similar al de las cadenas: aumenta la adherencia de la rueda al suelo. Están bien para un apuro puntual, pero tienes que tener en cuenta que no se consideran cadenas, por lo que si hay obligatoriedad de uso de cadenas en alguna vía, no está permitido usar este sistema.

Además de estas, existen cadenas híbridas, que mezclan una red textil con una zona de eslabones metálicos; o las cadenas semiautomáticas, más frecuentes en zonas donde se convive normalmente con la nieve —llevan un disco que se coloca en la rueda de manera permanente y al que se anclan las cadenas cuando se tengan que utilizar; son cómodas, pero bastante más caras—.

Cómo elegir las cadenas de nieve para el coche

Una vez que eliges el tipo de cadena de nieve que quieres usar, tienes que tener en cuenta que no siempre son universales. Para adquirir unas cadenas tienes que tener en cuenta las medidas del neumático. No es difícil localizar lo que sería la talla del neumático para escoger la cadena apropiada.

Esta información está, o bien en la ficha técnica del coche o en los mismos neumáticos, en el lateral de la rueda, donde se encuentran inscritos los números que se corresponden a las medidas de:

Ancho del neumático

Diámetro de la rueda

Perfil del neumático

Desde el Real Automóvil Club de España (RACE) señalan que por norma general, las cadenas de nieve son universales para las llantas de entre 13 y 17 pulgadas, pero si el neumático supera estas medidas habrá que buscar unas cadenas específicas. También es importante revisar la tracción del vehículo antes de elegir las cadenas: en ocasiones, las ruedas delanteras y traseras tienen diferentes tamaños, por lo que en estos casos habrá que saber cuál es el eje que tracciona.

Así se colocan las cadenas de nieve

En función del eje que traccione, las cadenas se colocarán en un lugar u otro. Estas son las indicaciones de la DGT para colocar las cadenas de nieve:

En vehículos de tracción, las cadenas se colocan en las ruedas delanteras.

En vehículos de propulsión, las cadenas se colocan en las traseras . No es lo más frecuente, pero hay algunos modelos de BMW o Mercedes, entre otros, que son de propulsión.

. No es lo más frecuente, pero hay algunos modelos de BMW o Mercedes, entre otros, que son de propulsión. En vehículos de tracción integral (4x4), habrá que consultar las recomendaciones de cada fabricante.

Cada tipo de cadena, tiene unas instrucciones concretas, por lo que habrá que seguirlas, pero hay una serie de recomendaciones para instalar las cadenas de nieve comunes a todos los tipos:

Las cadenas no se colocan en medio de la carretera . Puede resultar obvio, pero es importante señalar que, sobre todo, en conductores que no suelen utilizar cadenas, la colocación de las mismas puede ser un trabajo arduo. Es importante buscar un lugar lo más apartado del tráfico posible y, sobre todo, ponerse el chaleco reflectante para colocarlas.

. Puede resultar obvio, pero es importante señalar que, sobre todo, en conductores que no suelen utilizar cadenas, la colocación de las mismas puede ser un trabajo arduo. Es importante buscar un lugar lo más apartado del tráfico posible y, sobre todo, ponerse el chaleco reflectante para colocarlas. Ponerse guantes: también puede parecer muy obvio, pero no siempre viajamos con guantes en el vehículo. Con algunas de las cadenas (como las metálicas) podemos hacernos cortes en las manos, pero sobre todo, podemos perder habilidad en las manos por las bajas temperaturas. Recomendación: llevar siempre guantes junto a las cadenas.

Una vez que las cadenas están colocadas, hay que recordar que no se puede circular a más de 50 km/h —con cadenas metálicas, la recomendación es circular a menos de 30 km/h—. Aunque la DGT recuerda que es conveniente revisar que están bien colocadas antes de continuar circulando y, también, quitarlas cuando ya no sea obligatorio o no se requieran, porque los neumáticos pueden dañarse.

¿Te pueden multar por no llevar cadenas de nieve?

Sí y no. Depende de la situación. Según el reglamento, en condiciones de normalidad no llevar las cadenas de nieve en el maletero no es causa de sanción, pero sí que puedes ser sancionado si tratas de circular por una zona con el tráfico restringido a vehículos con cadenas sin llevarlas colocadas. En estas circunstancias, la multa por no llevar cadenas es de 200 euros.

Cadenas de nieve vs. neumáticos de invierno

Otra opción para no tener que llevar cadenas de nieve es cambiar los neumáticos para la estación más fría del año. En zonas donde nieva con frecuencia es una opción que puede servir como alternativa al uso de cadenas. Se trata de neumáticos específicos que ofrecen mayor adherencia y tracción y reducen la distancia de frenado. Eso sí, en momentos de nevadas copiosas, es recomendable añadirle cadenas. Los neumáticos de invierno son algo más caros que los convencionales y tienen en su contra que sufren mayor desgaste al aumentar las temperaturas.