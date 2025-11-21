Ahora

PERDIDO EN LA MONTAÑA

La nieve y el viento dificultan la búsqueda de un pastor de 77 años desaparecido en Guipúzcoa (País Vasco)

¿Por qué es importante? Se le perdió la pista el pasado jueves y esta sería la segunda noche que pasa al raso con temperaturas bajo cero. Las labores de búsqueda comenzaron el mismo día, pero tuvieron que suspenderse por nieve y ventisca.

Agentes de la Ertzaintza buscan a un pastor desaparecido en Guipúzcoa
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El temporal de nieve y viento está dificultando la búsqueda de un pastor de 77 años desaparecido desde el pasado jueves en la provincia de Guipúzcoa (País Vasco). La sección de montaña de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza está peinando una zona cercana a las Campas de Urbia, en la falda sur del monte Aizkorri, donde se le perdió el rastro. Los agentes han logrado localizar este viernes a su perro y ganado, sin embargo, los familiares temen que pase otra noche al raso con temperaturas bajo cero.

Según ha detallado la policía vasca, las operaciones comenzaron a las 20:00 horas del pasado día 20 de noviembre, cuando los allegados dieron el aviso. No tenían noticias del pastor que tenía que haber vuelto del monte por la ruta que atraviesa las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

Los agentes se dirigieron hasta el lugar indicado y buscaron durante la noche tanto en esa borda, como en otras que se suelen utilizar para el pastoreo. No obstante, las condiciones de ventisca y nieve obligaron a interrumpir las pesquisas hasta la mañana del viernes. A los efectivos ya desplegados se ha unido una patrulla rural de la Ertzain-etxea de Oria. El operativo está siendo coordinado por una técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Zelenski, en un callejón sin salida entre no perder la "dignidad" de su país y "no dar al enemigo razones" para decir que no quieren la paz
  2. El dueño de 'El Ventorro' declara que Mazón y Vilaplana abandonaron el local cuando ya no había clientes ni trabajadores
  3. El doble juego de Ayuso: critica la "polarización", pero celebra la condena al fiscal general por "hechos propios de una dictadura"
  4. Martin Baron califica el Gobierno de Trump como un sistema de "corrupción abierta": "La prensa debería servir de freno a su poder"
  5. Femen estudia denunciar al fascista que manoseó los pechos a dos activistas: se podría enfrentar a un año de cárcel
  6. Mueren los dos mineros desaparecidos por un desprendimiento en una mina de Cangas del Narcea