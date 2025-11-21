La nieve y el viento dificultan la búsqueda de un pastor de 77 años desaparecido en Guipúzcoa (País Vasco)

¿Por qué es importante? Se le perdió la pista el pasado jueves y esta sería la segunda noche que pasa al raso con temperaturas bajo cero. Las labores de búsqueda comenzaron el mismo día, pero tuvieron que suspenderse por nieve y ventisca.

El temporal de nieve y viento en Guipúzcoa está complicando la búsqueda de un pastor de 77 años desaparecido desde el jueves pasado. La Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza está rastreando una zona cerca de las Campas de Urbia, en el monte Aizkorri, donde se perdió su rastro. Aunque localizaron a su perro y ganado, los familiares temen que pase otra noche con temperaturas bajo cero. Las operaciones comenzaron el 20 de noviembre a las 20:00 horas, tras el aviso de sus allegados. Las condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir la búsqueda hasta el viernes, con apoyo de una patrulla rural y coordinación del Gobierno Vasco.

Según ha detallado la policía vasca, las operaciones comenzaron a las 20:00 horas del pasado día 20 de noviembre, cuando los allegados dieron el aviso. No tenían noticias del pastor que tenía que haber vuelto del monte por la ruta que atraviesa las minas de Katabera hacia la zona de Brinkola.

Los agentes se dirigieron hasta el lugar indicado y buscaron durante la noche tanto en esa borda, como en otras que se suelen utilizar para el pastoreo. No obstante, las condiciones de ventisca y nieve obligaron a interrumpir las pesquisas hasta la mañana del viernes. A los efectivos ya desplegados se ha unido una patrulla rural de la Ertzain-etxea de Oria. El operativo está siendo coordinado por una técnico de Atención de Emergencias del Gobierno Vasco.

