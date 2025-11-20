¿Qué hacer si nos quedamos atrapados en el coche durante una nevada? Estos son los consejos de Protección Civil

Varias comunidades autónomas están en alerta por nevadas. Debido a ello, Protección Civil comparte varios consejos si nos vemos sorprendidos por una nevada y no podemos avanzar con nuestro vehículo.

La nieve ha llegado a nuestro país. Ocho comunidades autónomas están en alerta por nevadas en el extremo norte peninsular. "Tendremos un total de 12 comunidades también en alerta por tormentas en puntos del este", añade la meteoróloga de laSexta, Belén Samper.

En lugares como Picos de Europa se pueden esperar hasta unos 50 centímetros de espesor, "e, incluso, algunos modelos indican que podría superar el metro de altura", añade Samper. A pesar de las advertencias, muchas personas quizá se ven sorprendidas por estas nevadas y se quedan con sus vehículos atascados en la nieve.

Belén indica que Protección Civil ha compartido una serie de consejos ante esta situación. La meteoróloga expone que, lo primero, "es asegurarse de que la salida del tubo de escape está totalmente despejada". Después, cada cierto tiempo, es necesario ventilar "para que no se acumule el CO2 y no de somnolencia".

Samper señala que nos debemos quedar en el interior del coche y este debe quedarse encendido, con la calefacción encendida para evitar el frío y tener la radio puesta para conocer las últimas previsiones meteorológicas. La meteoróloga expone que, además, es necesario llamar al 112 "para que vengan a por nosotros o nos indiquen qué hacer".

