Diferencias entre el hantavirus y el COVID: síntomas, prevención, tratamiento y mortalidad de las enfermedades

El contexto El brote de hantavirus en un crucero ha despertado el miedo a una nueva pandemia, pero la situación es distinta a la de 2020 con el COVID.

El brote de hantavirus en un crucero ha generado miedo, pero es diferente al COVID-19 en varios aspectos. La transmisión del COVID-19 es sencilla entre personas, especialmente en espacios cerrados, y cuenta con vacunas. El hantavirus se transmite principalmente de roedores a humanos y, en cepas como la 'Andes', puede contagiarse entre personas, aunque es raro. No tiene tratamiento específico ni vacunas. El período de incubación del hantavirus es de tres a 45 días, más largo que el COVID-19. Los síntomas del hantavirus incluyen fiebre y dolores musculares, mientras que el COVID-19 se parece a un resfriado. La mortalidad del hantavirus es más alta, entre 35 y 40%. La prevención incluye uso de mascarillas y control de plagas.

El brote de hantavirus en un crucero ha despertado el miedo a vivir una situación parecida a la de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, el hantavirus y el coronavirus no son lo mismo. Desde la forma de transmisión hasta el período de incubación o la mortalidad, son muchos los factores que diferencian estos virus.

Transmisión y tratamiento

En primer lugar, la transmisión del COVID entre personas es muy fácil, sobre todo en sitios cerrados y con poca ventilación. Además, es una enfermedad que cuenta con vacuna.

El hantavirus pasa de roedores a personas y, dependiendo de la cepa que sea, como la 'Andes', puede contagiarse entre personas. Sin embargo, para ello es necesario mantener un contacto estrecho. Los expertos insisten en que es muy complicada la transmisión entre personas. A diferencia del coronavirus, no tiene tratamiento específico ni vacunas aprobadas.

Período de incubación

El coronavirus tiene un período de incubación de entre dos y 14 días desde el momento de exposición al virus. Mientras que en el caso del hantavirus, el rango es más largo, de tres a 45 días. Además, pueden pasar de una a ocho semanas antes de presentar dificultad respiratoria.

Síntomas y detección de la enfermedad

El COVID-19 se detecta a través de una PCR nasal que encuentra el material genético del virus en las vías respiratorias. Asimismo, existen otro tipo de pruebas como los test de antígenos o de saliva.

Por su parte, para identificar la presencia de hantavirus se necesita tener síntomas coincidentes y un análisis de sangre comprobado con el laboratorio. En dicho análisis, se buscan datos como anticuerpos compatibles, plaquetas bajas y glóbulos blancos elevados.

En lo que respecta a los síntomas, el coronavirus se parecía muchas veces a un resfriado y actuaba con mayor gravedad en personas con problemas respiratorios. El hantavirus suele provocar fiebre, afectaciones gastrointestinales o dolores musculares.

Cómo se frena la transmisión

En la pandemia, cuando se detectaba un caso de COVID era imprescindible la cuarentena, así como el rastreo de contactos para identificar posibles casos asintomáticos y evitar los brotes.

Al hallar un caso de hantavirus se debe llevar a cabo el aislamiento hospitalario del infectado. Sin embargo, no se suele requerir al entorno, salvo que alguna persona empiece a sufrir síntomas. En el caso de la persona enferma, se le hace un seguimiento muy concreto durante su hospitalización.

Nivel de mortalidad

El COVID tiene una mortalidad moderada, con entre 1 y 5% de posibilidades de fallecer por caso individual. En el caso del hantavirus, el peligro aumenta: la probabilidad de muerte se sitúa entre el 35 y 40%, sobre todo en casos de síndrome pulmonar.

Prevención

En ambos casos se llevan a cabo medidas de prevención como las mascarillas o el distanciamiento social. Para el coronavirus también existen las vacunas; mientras que para el hantavrus se emplean técnicas de control de plagas y limpieza de áreas con roedores usando desinfectantes.

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