Choque de Canarias y el Gobierno: Clavijo critica el cero "contacto" por el brote de hantavirus y los ministros lo desmienten

El contexto Fernando Clavijo ha asegurado desde Bruselas que Mónica García "no le ha devuelto la llamada" para intentar abordar una reunión de coordinación ante el brote de hantavirus en un crucero.

El Gobierno central y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, están enfrentados por la gestión del brote de hantavirus en un crucero que se trasladará a Tenerife. Clavijo ha expresado su descontento por la falta de comunicación y coordinación con el Gobierno, señalando que no ha recibido explicaciones sobre la decisión de que el barco atraque en Tenerife. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, asegura que han mantenido contacto a todos los niveles con el gobierno canario y que Clavijo será incluido en futuras reuniones. El ministro Ángel Víctor Torres también ha insistido en el contacto permanente con Canarias. Desde la oposición, Elías Bendodo critica la capacidad de García, mientras el Gobierno se reúne para analizar la situación. Clavijo confirmó que la naviera ha solicitado atracar en Santa Cruz de Tenerife.

Choque entre el Gobierno central y el presidente de Canarias por la gestión del brote de hantavirus en un crucero que será trasladado a Tenerife. El presidente de Canarias ha lamentado que no haya habido "ningún contacto" con el Gobierno, mostrando su anhelo por participar en las reuniones de coordinación y solicitando que haya "respeto institucional".

Desde anoche, cuando se anunció que el barco sí iba a parar en Canarias, su presidente se ha cerrado en banda: Clavijo ha dicho que ha faltado información por parte del Gobierno, que nadie le ha explicado por qué el barco va a Tenerife ni han atendido sus llamadas.

En una rueda de prensa ofrecida desde el Palacio de la Moncloa, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que han mantenido contactos "a todos los niveles" con el gobierno canario y ha llegado a decir que ha hablado "esta mañana" con Clavijo, avanzando que será incorporado a todas las reuniones de seguimiento que se hagan sobre la situación del crucero.

"No vamos a entrar en la polémica política, creo que no toca", ha dicho García, que ha defendido que el Gobierno trabajará "siempre de la mano de la evidencia científica y de las administraciones competentes".

"Hemos estado en contacto con el Gobierno canario a todos los niveles, desde primera hora de la mañana a nivel técnico en la ponencia de alertas con la Dirección General de Salud Pública y a nivel presidente. Hemos estado en contacto estrecho y lo seguiremos estando. En aquellas reuniones en las que lleven el mecanismo de protección civil estará incorporado el Gobierno de Canarias", ha añadido.

Ángel Víctor Torres también desmiente a Clavijo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, también ha desmentido a Clavijo al asegurar que ha mantenido un "contacto permanente" con el Gobierno de Canarias. "Yo mismo lo he hecho en varias ocasiones", ha añadido.

Desde la oposición atacan directamente a la ministra de Sanidad, con un Elías Bendodo que pone en duda la "capacidad" de García. Mientras, el Gobierno se ha reunido en la mañana de este miércoles en un comité de seguridad para hablar de la gestión.

Clavijo ha explicado en su comparecencia que la naviera propietaria del crucero con un brote de hantavirus ha elevado una solicitud a la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife para poder atracar en un puerto de la provincia tinerfeña este sábado 9 de mayo. "El presidente de la autoridad portuaria me ha notificado de que ha habido una solicitud por parte de la naviera, por parte del armador, de poder atracar en un puerto de la provincia de Santa Cruz de Tenerife", ha asegurado Clavijo a los medios en Bruselas.

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