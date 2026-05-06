Ikea cumple 30 años en España: muebles más baratos y nombres suecos imposibles que implantaron un nuevo concepto de decoración

Ikea ha cambiado nuestra forma de entender el hogar. Con la apertura de su primera tienda en España hace 30 años convirtió comprar en recorrer pasillos interminables. Los usuarios incluso bromean con que ir a Ikea "es como hacer una etapa del camino de Santiago".

Con ellos aprendimos a montar nuestros propios muebles. Hace 30 años, Ikea traía a España un nuevo concepto de decoración: muebles más baratos y con un estilo reconocible. El color entró en los salones y los dormitorios.

Desde entonces, Ikea ha cambiado nuestra forma de entender el hogar. Con la apertura de su primera tienda en España hace 30 años convirtió comprar en recorrer pasillos interminables. Los usuarios incluso bromean con que ir a Ikea "es como hacer una etapa del camino de Santiago".

Con paradas en la concina, en el dormitorio, en la sección de decoración, y con opción de probar todo libremente. El primer Ikea se instaló en Badalona y, desde entonces, para muchos visitar las tiendas es un plan en sí mismo. "Yo se lo digo a mi mujer. Aquí estamos más a gusto que en nuestra casa", bromea un hombre.

Ikea ha cambiado las casas de los españoles. Con un estilo reconocible y adaptando sus muebles también a hogares pequeños. Esos mismos muebles que más de un quebradero de cabeza nos dan con el montaje y alguna que otra riña de pareja.

La cadena escandinava ofrece un mobiliario barato frente a las tiendas tradicionales que apuestan más por la calidad y el diseño exclusivo. Tres décadas después, Ikea también nos ha dejado algo más: nombres suecos imposibles que ya forman parte de nuestro día a día.

