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La vida en el crucero con un brote de hantavirus: encerrados en sus camarotes y con limitaciones en cubierta para tomar el aire

¿Qué han dicho? "Me encuentro bien, estoy respirando aire fresco y sigo recibiendo buena comida y atención por parte de la tripulación a bordo", asegura ahora uno de los pasajeros del crucero MV Hondius. El mismo que denunció: "Somos personas, personas con familias, con vidas, con gente esperándonos en casa".

La vida en el crucero con un brote de hantavirus: encerrados en sus camarotes y con limitaciones en cubierta para tomar el aire
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Frente a las costas de Cabo Verde, todas las miradas siguen puestas en el crucero de lujo de MV Hondius que está viviendo a bordo un brote de hantavirus. Mientras tanto, los pasajeros del navío intentan relajarse, para no pensar que se han quedado atrapados en el crucero y que llevan más de un mes surcando los mares.

"Hoy debería ser nuestro último día en el crucero, pero no lo va a ser", dice una de las personas que están viviendo desde dentro las consecuencias del brote de este virus. Porque desde este miércoles, hay dos médicos de la OMS dentro del barco y el plan es que naveguen junto al crucero, para estar pendientes del resto de viajeros hasta que lleguen a Canarias.

Pasajeros que, la mayor parte del tiempo, se encuentran en aislamiento, confinados en sus habitaciones. Y hay que tener en cuenta que solo hay seis camarotes que son suites de 27 metros cuadrados y, por lo tanto, tienen terraza, un bien muy cotizado ahora mismo. Solo pueden salir en ciertos momentos del día a la cubierta, para tomar el aire.

"Somos personas, personas con familias, con vidas, con gente esperándonos en casa", decía un pasajero encerrado en su camarote. Lo hizo subiendo un vídeo a redes sociales y ahora, ha asegurado que se encuentra bien y que la tripulación hace todo lo posible para mantenerles a salvo. "Me encuentro bien, estoy respirando aire fresco y sigo recibiendo buena comida y atención por parte de la tripulación a bordo", asegura ahora.

En sus redes sociales continúa compartiendo imágenes de su situación actual, atracados en la costa de Cabo Verde. El MV Hondius cuenta con 80 camarotes y capacidad para 170 pasajeros; el billete, dependiendo de la habitación, puede llegar a costar hasta 22.000 euros.

Sin embargo, las cubiertas y las zonas comunes, bulliciosas en el vídeo promocional, ahora están, completamente vacías.

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