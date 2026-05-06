Sudáfrica confirma dos nuevos casos de hantavirus vinculados al crucero afectado por el brote

El crucero holandés MV Hondius que se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde)

Los detalles Sudáfrica ha identificado la cepa andina del hantavirus, que se transmite entre humanos, en dos personas que desembarcaron de un crucero afectado por un brote de la enfermedad.

Sudáfrica ha detectado la cepa andina del hantavirus, que se transmite entre humanos, en dos personas que llegaron de un crucero afectado por un brote de la enfermedad. El ministro de Salud informó al Parlamento sobre este caso el miércoles. El crucero, llamado MV Hondius, tenía previsto viajar desde Cabo Verde a Europa, tras recibir autorización del gobierno español para atracar en las Islas Canarias. A diferencia de otras cepas del hantavirus, que se transmiten principalmente por contacto con roedores infectados o sus desechos, esta cepa se propaga entre personas.

Sudáfrica ha identificado la cepa andina del hantavirus, que se transmite entre humanos, en dos personas que desembarcaron de un crucero afectado por un brote de la enfermedad, según la presentación del ministro de Salud ante el Parlamento el miércoles.

El crucero, el MV Hondius, se preparaba para viajar desde Cabo Verde hacia Europa el miércoles, luego de que el gobierno español autorizara su atraque en las Islas Canarias.

Otras cepas del hantavirus se transmiten con mayor frecuencia a los humanos por contacto con roedores infectados o con su orina, excrementos o saliva.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.