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Brote de hantavirus

Sudáfrica confirma dos nuevos casos de hantavirus vinculados al crucero afectado por el brote

Los detalles Sudáfrica ha identificado la cepa andina del hantavirus, que se transmite entre humanos, en dos personas que desembarcaron de un crucero afectado por un brote de la enfermedad.

El crucero holandés MV Hondius que se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde)El crucero holandés MV Hondius que se encuentra anclado frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago (Cabo Verde)Agencia EFE
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Sudáfrica ha identificado la cepa andina del hantavirus, que se transmite entre humanos, en dos personas que desembarcaron de un crucero afectado por un brote de la enfermedad, según la presentación del ministro de Salud ante el Parlamento el miércoles.

El crucero, el MV Hondius, se preparaba para viajar desde Cabo Verde hacia Europa el miércoles, luego de que el gobierno español autorizara su atraque en las Islas Canarias.

Otras cepas del hantavirus se transmiten con mayor frecuencia a los humanos por contacto con roedores infectados o con su orina, excrementos o saliva.

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