Una fiesta de cumpleaños, 34 contagiados y 11 muertos: así fue el último brote de la variante 'Andes' de hantavirus en Argentina

Los detalles El brote se contuvo entonces con medidas que suenan mucho a las empleadas después con la pandemia de la covid-19, aplicaron el protocolo ARS: Aislamiento Respiratorio Selectivo.

El hantavirus de la cepa Andes, responsable de tres muertes en el crucero MV Hondius, es la única variante documentada con transmisión entre humanos, según un laboratorio colaborador de la OMS. laSexta ha revisado el brote similar de 2018 en Argentina, originado en una fiesta de cumpleaños. Una persona infectada asistió al evento el 3 de noviembre, y 11 días después se confirmó su diagnóstico. El contagio se extendió a 34 personas, con 11 fallecidos. Para contenerlo, se empleó el Aislamiento Respiratorio Selectivo (ARS), identificando y aislando a 142 contactos estrechos, lo que permitió controlar la propagación del virus.

El hantavirus que ha causado tres muertes en el crucero MV Hondius es de la cepa 'Andes', única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, según ha confirmado este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante esto, laSexta ha querido analizar lo que se hizo en el último brote que hubo de esta misma variante: un brote que se detectó en Argentina en 2018. Todo empezó en una fiesta de cumpleaños.

Fue una celebración familiar a la que acudió una persona contagiada que estaba cursando en ese momento los primeros síntomas de la enfermedad. Fue el 3 de noviembre de 2018. 11 días después se confirmó en esta persona el diagnóstico de hantavirus.

A partir de ahí se detectó un segundo eslabón de contagios con otras cinco personas que habían participado en la misma fiesta. Más adelante, ya en diciembre, detectaron un tercer eslabón epidemiológico con siete casos más. Así, hasta llegar a un total de 34 personas contagiadas y 11 fallecidos.

El brote se contuvo entonces con medidas que suenan mucho a las empleadas después con la pandemia de la covid-19. En concreto, aplicaron el protocolo que llaman ARS: Aislamiento Respiratorio Selectivo.

Una fiesta de cumpleaños, 34 contagiados y 11 muertos: así fue el último brote de la variante Andes de hantavirus en Argentina

Esta medida de salud pública consiste en identificar a los contactos estrechos de una persona infectada, aislarlos de forma preventiva, aunque aún no tengan síntomas y monitorearlos activamente con, por ejemplo, pruebas PCR o control diario de síntomas. Esto se aplicó a 142 contactos y funcionó, ya que consiguieron detectar nuevos casos y contener la expansión del virus.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.