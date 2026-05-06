Los 14 españoles a bordo del crucero afectado por hantavirus guardarán cuarentena en el hospital Gómez Ulla (Madrid): "El tiempo que sea necesario"

Los detalles Los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países tras llegar al puerto de La Granadilla (Tenerife). La ministra de Sanidad ha insistido en que "se evitará todo contacto con la población local".

Los 14 españoles a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus serán trasladados a Madrid tras llegar a Canarias. Viajarán en un avión militar a la base de Torrejón y cumplirán cuarentena en el hospital militar Gómez Ulla, según los protocolos. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que se realizarán los análisis necesarios y el hospital garantizará el aislamiento adecuado. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado la razón humanitaria de la operación, ya que el crucero MV Hondius, con más de 140 personas, requiere atención urgente. La UE colabora en la repatriación, activando el mecanismo europeo de protección civil.

Los pasajeros españoles del crucero del hantavirus serán trasladados, una vez que lleguen a Canarias, a Madrid. Viajarán en un avión militar hasta la base de Torrejón y pasarán la cuarentena que "marquen los protocolos" en el hospital militar Gómez Ulla, en Madrid.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que esos 14 españoles (13 pasajeros y un tripulante) se someterán a los pertinentes análisis y al "tiempo que sea necesario" de cuarentena. García ha destacado que el Gómez Ulla es una hospital de Defensa que "puede asegurar ese aislamiento" y el seguimiento de los protocolos exhaustivos que se requieren en este caso.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado que la principal razón por la que se ha decidido activar este protocolo, que implica que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ya ha matado a tres personas, es "humanitaria".

En el barco, ha señalado, viajan más de 140 personas, entre ellas 14 españoles. "Todos ellos se han enfrentado a una situación sanitaria grave, necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias", ha confirmado Marlaska.

En concreto, los españoles que viajan en el barco son cinco catalanes, tres madrileños, tres asturianos, un castellano-leonés, un gallego y un valenciano.

El titular de Interior ha subrayado que es importante recordar que la Constitución española "establece que las autoridades debemos auxiliar y proteger en todo momento al conjunto de nuestras ciudadanos" y que la UE, a través de la Comisión y del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, están "trabajando sobre el terreno" para evaluar la situación. "Desde la UE se nos insiste a España en abrir la emergencia", ha explicado, razón por la cual se ha activado el mecanismo europeo de protección civil.

"A partir de ahora se van a realizar distintas reuniones con todos los países concernidos para poder materializar la repatriación de todos los pasajeros y de la tripulación, en los términos sanitarios que proceden y en los términos logísticos necesarios y precisos", ha explicado, añadiendo que "por razones obvias" también habrá un representante del Gobierno de Canarias.

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