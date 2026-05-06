El Gobierno defiende que el crucero afectado por hantavirus desembarque en Canarias: "No va a suponer ningún riesgo"

Los detalles El Gobierno asegura que la situación está "controlada" y que los 14 españoles, todos asintomáticos, serán trasladados hasta la base militar de Torrejón y de ahí al Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, atracará en Granadilla de Abona, Tenerife, para evacuar a los pasajeros. Los extranjeros serán repatriados, mientras que los 14 españoles, tras ser evaluados en Canarias, serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que todos están asintomáticos, y que el protocolo activado es de carácter humanitario. Grande-Marlaska ha destacado que el puerto canario es el más cercano con capacidad técnica para asistirlos. La cepa del hantavirus 'Andes' no se transmite fácilmente entre humanos, pero se tomarán medidas de precaución, incluyendo cuarentena. La UE está colaborando en la gestión de esta emergencia.

El crucero MV Hondius con un brote de hantavirus atracará el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona (Tenerife), y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles al Hospital Gómez Ulla de Madrid tras ser examinados en Canarias.

Así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido en rueda de prensa desde Moncloa tras la reunión de seguimiento para acoger este barco en Canarias.

García ha detallado que los 14 ciudadanos españoles a bordo, uno de ellos perteneciente a la tripulación, serán evaluados una vez lleguen a Canarias y, posteriormente, trasladados en avión militar a la base de Torrejón de Ardoz y, de ahí, al hospital militar Gómez Ulloa, por disponer de "unidades de aislamiento de alto nivel", donde guardarán "cuarentena".

La ministra ha explicado que todos los pasajeros a día de hoy están asintomáticos, una vez que los tres casos con síntomas y el médico del crucero ya están fuera de la embarcación y han sido evacuados desde Cabo Verde, donde está fondeado en estos momentos el buque.

Por su parte, Grande-Marlaska, ha señalado que la principal razón por la que se ha decidido activar este protocolo es "humanitaria". En el barco, ha señalado, viajan más de 140 personas, entre ellas 14 españoles. "Todos ellos se han enfrentado a una situación sanitaria grave, necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias", ha confirmado.

De esta forma, ha subrayado que es importante recordar que la Constitución española "establece que las autoridades debemos auxiliar y proteger en todo momento al conjunto de nuestras ciudadanos" y que la UE, a través de la Comisión y del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, están "trabajando sobre el terreno" para evaluar la situación. "Desde la UE se nos insiste a España en abrir la emergencia", ha explicado, razón por la cual se ha activado el mecanismo europeo de protección civil.

"A partir de ahora se van a realizar distintas reuniones con todos los países concernidos para poder materializar la repatriación de todos los pasajeros y de la tripulación, en los términos sanitarios que proceden y en los términos logísticos necesarios y precisos", ha explicado, añadiendo que "por razones obvias" también habrá un representante del Gobierno de Canarias.

"La transmisión entre humanos no es habitual"

La ministra de Sanidad ha llamado a la calma subrayando que la transmisión de esta cepa del hantavirus, la 'Andes', que es la única que se transmite entre humanos, "no es habitual" pero que "no es descartable", por eso es necesario tomar las medidas anunciadas. Sin embargo, ha asegurado que "no va a suponer ningún riesgo".

Mónica García ha insistido en que para que haya contagio tiene que haber un "contacto muy estrecho" con "personas sintomáticas". Asimismo, ha recordado que es una enfermedad de alta letalidad, de en torno a un 50%.

Sobre el protocolo que pondrán en marcha con los españoles que van a bordo del crucero, ha indicado que serán "recibidos" y "evaluados" en el puerto de Granadilla de Abona para, después, ser trasladados al hospital Gómez Ulla (Madrid).

"Vamos a ser especialmente cuidadosos y vamos a cuidar especialmente la seguridad", ha señalado, insistiendo en que se protegerá no sólo a los que vengan sino que se tomarán todas las medidas de salud pública para evitar que, "en caso de que pueda haber alguna persona asintomática", no pueda transmitir la enfermedad. Para esto, ha subrayado, se tomarán las "medidas oportunas", como la cuarentena.

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