Diego 'El Cigala' se ha disculpado por las desafortunadas declaraciones que entonó hace unos días en las que decía que "las mujeres solo quieren dineros". Estas palabras las pronunció al ser detenido el pasado 9 de junio por presuntos malos tratos a su pareja, Kina Méndez, pero quedó en libertad y sin medidas cautelares al día siguiente. Preguntado a la salida del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 7 de Madrid, generalizó sobre las mujeres y hoy, una semana después, se ha retractado de sus palabras.

A través de su cuenta personal de Twitter, el cantante flamenco ha asegurado que se expresó de manera "totalmente errónea tras verse injustamente denunciado y en un estado de máxima tristeza y frustración". 'El Cigala' ha valorado que "pluralizó en vez de hablar en singular" y ha precisado: "No me refería a todas las mujeres del mundo, sino a una sola, en concreto con la que tengo un desencuentro económico".

El cantaor ha afirmado que no puede dar detalles "porque hay un proceso judicial en curso", pero ha querido matizar que una vez este finalice "podrá aclarar este episodio para que no le quede ninguna duda a toda la gente que escucha su música de su respeto, admiración y amor por las mujeres".

Ha recalcado que en la mañana de este viernes "un juez le ha dejado libre de manera incondicional y con derecho a visitar a sus hijos" y ha terminado diciendo: "Yo no soy perfecto y he podido cometer errores en mi vida (…) pero Dios es mi testigo de que siempre he obrado de corazón y buena fe".