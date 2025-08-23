Buscan al responsable
Un conductor atropella a dos personas durante una protesta en Cangas y se da a la fuga
Los peatones se encontraban cruzando un paso de cebra junto a más personas como parte de un acto de protesta, cuando han sido arrollados por un conductor, que se ha marchado del lugar.
Un conductor ha atropellado a dos personas en O Hío, Cangas (Pontevedra), mientras cruzaban un paso de cebra junto a más personas como parte de un acto de protesta para pedir mejoras sanitarias.
Tras el suceso, el conductor se ha dado a la fuga según han informado fuentes la Guardia Civil, que buscan al responsable, mientras que los atropellados, una mujer de 71 años y un hombre de 60, presentan "heridas de diversa consideración".
Los hechos han ocurrido sobre las 12:30 horas en el kilómetro 800 de la carretera EP-1005, cuando un grupo de personas participaba en una protesta para exigir mejoras en el centro de salud, ha confirmado a EFE la Guardia Civil. En un momento dado, cuando iban a cruzar el paso de peatones, un coche paró y los dejó pasar, aunque después aceleró y atropelló a dos personas.
La alcaldesa de Cangas ha confirmado que hay dos heridos y que el atropello ha sido "intencionado", aunque el Instituto Armado ha dicho que desconoce, por el momento, si el conductor se dio a la fuga a propósito o no fue consciente del atropello.
Por su parte, el 112 Galicia había recibido una llamada de un particular que se quejaba de que había vecinos de O Hío cruzando el paso de peatones repetidamente, lo que impedía el paso a la circulación.
La plataforma A Voz da Sanidade de Cangas, que apoya la acción organizado por colectivos vecinales, ha calificado como "totalmente inadmisible" el "acto temerario e irresponsables" ocurrido este sábado en O Hío, que "pudo terminar en una auténtica tragedia".
"Desde A Voz da Sanidade de Cangas manifestamos nuestra firme condena ante este tipo de comportamientos violentos contra los vecinos, que de forma pacífica y legítima reclaman algo tan básico y justo como una sanidad pública digna", expone el colectivo a través de una publicación en redes sociales.