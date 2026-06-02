Detenido tras intentar vender un Ferrari falso en Murcia: construye un 360 Spider falso y le pillan por ponerlo muy barato

El propietario del Ferrari fake había utilizado un chasis monocasco de otra marca. Con él y gracias a fibra de vidrio, construyó una réplica del modelo 360 Spider de la marca Ferrari y en su mítico tono rojo.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de falsificar un coche de alta gama para venderlo como un Ferrari auténtico. El individuo publicó el vehículo en una web de venta de coches, presentándolo como un Ferrari de segunda mano por un precio irrisorio de 30.000 euros. La investigación reveló que el Ferrari era una réplica construida con el chasis de otro coche, utilizando ilegalmente los diseños y logotipos de la marca italiana. La policía localizó al sospechoso mediante la IP del anuncio y confirmó la falsificación tras una revisión exhaustiva del vehículo.

Intentó vender un Ferrari falso y acabado detenido. La Policía Nacional ha detenido este martes a un hombre que ha sido acusado de un presunto delito contra la propiedad industrial. Y es que, este hombre habría falsificado un coche de alta gama para venderlo y sacar beneficio.

Para ello, no dudó en publicar el vehículo en una web de venta de coches. Lo hizo como si fuera un Ferrari real, aunque de segunda mano. Sin embargo, hubo un detalle que llamó la atención de los investigadores: el precio por este Ferrari era irrisorio. Solo pidió 30.000 euros.

La Policía ha podido comprobar que el Ferrari es un fake. El detenido habría creado una réplica gracias al chasis de otro coche y en la que se utilizaron de forma ilícita las líneas, los diseños y los logotipos de la marca italiana. Así creó esta imitación del modelo 360 Spider en color rojo.

El operativo policial localizó al investigado tras seguirle la pista a esa IP desde la que había colgado en internet el anuncio de venta. Así, lo descubrieron conduciendo el vehículo en cuestión.

De hecho, se tuvo que hacer una revisión exhaustiva para demostrar que era falso. Pero también para descubrir que se había utilizado un chasis monocasco de acero de otra marca, para construir sobre él, mediante fibra de vidrio y otros materiales de bajo coste, un vehículo con la apariencia de la marca italiana.

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