Roban 28 palomos de competición en Mislata, Valencia: es el sexto robo en lo que va de año

Los animales se encontraban en un recinto municipal. Los ladrones, encapuchados, abrieron los habitáculos de las aves. Leo Álvarez señala que este tipo de aves de competición pueden alcanzar los 20.000 euros.

En Mislata, Valencia, se ha producido el robo de 28 palomos, valorados en miles de euros. "Lo ha perpetrado dos jóvenes que han asaltado encapuchados el campo de vuelo de la Sociedad de Colombicultura", explica Cristina Pardo.

El asalto, además, ha quedado registrado por las cámaras que tiene el recinto. La presentadora añade que los ladrones "entraron y abrieron todos los habitáculos donde se encontraban las aves de competición".

Leo Álvarez explica que este es el sexto robo que se produce en este recinto en lo que va de año. El periodista cuenta que lo curioso de este suceso es que "cada uno de los palomos puede costar 20.000 euros, lo que se han llevado es un auténtico pastizal".

El periodista indica que es una instalación municipal que no tiene muchas medidas de seguridad "y se han llevado eso porque vale mucho". Álvarez indica que no es solo el valor monetario de los animales "sino por las apuestas". "Hay un submundo de apuestas que es donde está la pasta", añade.

Beatriz de Vicente indica que la legislación española, desde 2021, "considera a los animales seres sintientes y no cosas, en la legislación penal sustraer animales ajenos sigue siendo, en este caso, robo con fuerza". "También podría ser un delito de maltrato animal", añade, "porque los están tratando de una manera bestial". Además, advierte que quien compra uno de estos palomos robados también está cometiendo un delito.

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