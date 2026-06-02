Juan José, vecino de Los Garres y Lages, sobre el incendio: "El viento lo ha cambiado todo y ha hecho que esto se convierta en un infierno"

Juan José Garre, dueño de una floristería en Los Garres y Lages, habla de la situación crítica que afronta el pueblo por el incendio y habla de "falta de mantenimiento y limpieza del monte a pesar de las denuncias".

Más Vale Tarde ha tenido la oportunidad de hablar con Juan José Garre, propietario de una floristería en Los Garres y Lages, que en estos momentos se encuentra en vilo por culpa de un tremendo incendio.

Con mascarilla ante la mala calidad del aire, Juan José explica que la calle está "llena de humo", mientras en el pueblo no se sabe "cómo se puede controlar esto, porque siguen avanzando las llamas hacia un barrio de la parte alta del pueblo".

El vecino de Los Garres y Lages señala que el incendio fue declarado a las 15:00 horas en el monte, pero que la temperatura de la zona, cercana a los 42 grados y el viento lo ha complicado todo: "Lo que parecía que estaba perimetralmente controlado, el viento lo ha cambiado todo y ha hecho que esto se convierta en un infierno".

Juan José también habla de "la falta de mantenimiento y de limpieza del monte a pesar de las denuncias" que ha hecho que esto "sea un peligro para todo el pueblo y todos los vecinos".

Las imágenes que llegan de Los Garres y Lages muestran el fuego muy próximo a las casas, pero Juan José señala que "la zona que se ve en las imágenes ya ha sido totalmente arrasada". Mientras tanto, apunta, los efectivos continúan trabajando en refrescar la zona para intentar controlar el incendio.

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