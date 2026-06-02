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Huelga de profesores

El Defensor del Pueblo investiga la agresión policial a una manifestante en Valencia

Los detalles El Defensor del Pueblo ha pedido "información detallada" a la Dirección General de la Policia, según recoge en un comunicado, en el que menciona haber tenido conocimiento de estos hechos "a través de vídeos difundidos por los medios de comunicación".

Un policía empuja a una manifestante en la concentración de profesores de ValenciaUn policía empuja a una manifestante en la concentración de profesores de ValenciaEuropa Press
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El Defensor del Pueblo ha pedido "información detallada" a la Dirección General de la Policia sobre la actuación policial del pasado domingo en Valencia, "en la que una persona, en el transcurso de una manifestación de docentes junto a la Conselleria de Educación, sufrió una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional". En un comunicado que ha recogido EFE, el Defensor del Pueblo menciona haber tenido conocimiento de estos hechos "a través de vídeos difundidos por los medios de comunicación".

"Una maestra fue empujada fuertemente por la espalda sufriendo lesiones tras golpearse con el suelo sin haber existido, aparentemente, provocación o desacato a la autoridad. Pareciera que, tras observación del video, se utilizó la fuerza de manera desproporcionada", señala el órgano constitucional.

En el mismo comunicado, se recuerda que existe doctrina del Tribunal Supremo respecto al uso de la fuerza por los funcionarios policiales, que se exige el cumplimiento de determinados requisitos y que, además de tener que ser proporcionado, "para hacer uso de la fuerza ha de concurrir un determinado grado de resistencia por parte del sujeto pasivo".

Por ello, se ha pedido a la Dirección General de la Policia un informe valorativo sobre lo hechos, que se le haga llegar documentación audiovisual que pudiera existir sobre el suceso diferente a la difundida por los medios de comunicación y que le informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse como consecuencia de esta actuación policial.

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