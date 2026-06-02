Investigan si la foto de tres jóvenes orinando en la Mezquita de Córdoba es auténtica: se enfrentan a 3.000 euros de multa

Mientras la Policía intenta identificar a los tres jóvenes que han provocado la indignación en Córdoba por una foto orinando en la Mezquita, el Ayuntamiento busca verificar si la imagen es auténtica o no.

La indignación se ha apoderado de Córdoba ante la imagen de tres jóvenes orinando en la Mezquita este fin de semana, coincidiendo con la celebración de la feria.

Los mismos jóvenes habrían subido la fotografía a sus redes sociales, mientras que la Policía sigue trabajando para identificarlos.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento se está intentando verificar si la foto es auténtica o no. Más Vale Tarde la analiza y observa algunas incoherencias, como una sombra que no coincide con la postura de la persona o cierto descuadre en las piernas de otro de los jóvenes.

Sea como fuere, lo que sí es cierto es que en Córdoba, como en otras ciudades, existe un problema con el turismo de borrachera y las despedidas de soltero.

De haberse producido realmente la escena de la imagen, Bea de Vicente explica que estos chicos podrían enfrentarse a multas que podrían llegar a 3.000 euros, hasta un delito contra el patrimonio.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.