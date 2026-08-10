Cae la banda más activa de Tenerife tras 34 asaltos: hay ocho detenidos y tres en prisión

Los detalles En la isla había cundido el pánico porque arramplaban con todo. En total, se les atribuyen 34 hechos delictivos que incluyen robos con fuerza y robos con violencia e intimidación.

Una banda criminal, considerada la más activa de Tenerife, ha sido desmantelada tras cometer 34 asaltos violentos, principalmente en comercios. Ocho personas han sido detenidas, de las cuales tres ya están en prisión. Los delincuentes, encapuchados y armados con machetes, pistolas taser y otros objetos contundentes, infundían terror en gasolineras, hoteles y restaurantes, llevándose dinero y bienes de valor, como cajetines de tabaco valorados en 60.000 euros. Los destrozos provocados superan los 100.000 euros. La Guardia Civil logró detenerlos antes de que cometieran otro golpe, encontrando en su poder joyas, tabaco y una placa de policía.

Encapuchados y armados hasta los dientes, se dedicaban a robar con violencia por toda la isla de Tenerife, sobre todo en comercios. La banda más activa de la isla ha caído tras 34 asaltos. Hay ocho detenidos y tres de ellos están en prisión.

A la carrera, con el coche aún en marcha y armados, lo normal es que no encuentren resistencia. Y aun así, como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, ella tampoco se libra del robo. Es una de las gasolineras asaltadas en Tenerife en los últimos cuatro meses.

En la isla había cundido el pánico, pensando en cuál sería el siguiente, porque arramplaban con todo. Desde la caja del día a lo que encontrasen de valor en la trastienda: dinero en efectivo o cajetines de tabaco valorado en unos 60.000 euros, más los destrozos que dejaron a su paso, que superan los 100.000 euros.

"En total, se les atribuyen 34 hechos delictivos que incluyen robos con fuerza y robos con violencia e intimidación", indica Fátima Manzano, portavoz de la Guardia Civil.

Tenían a gasolineros y recepcionistas atemorizados, tanto en hoteles como restaurantes, y siempre con al menos un machete para amedrentar a sus víctimas que mueven a empujones o las amenazan pese a tenerlas acogotadas en el suelo.

"Actúan encapuchados, empleando armas blancas de grandes dimensiones, pistolas taser, mazas u otros objetos contundentes con los que intimidaban a las víctimas", asegura la portavoz de la Guardia Civil. Aun así, la Guardia Civil les ha dado caza justo antes de cometer otro golpe.

En su casa, la banda guardaba de todo. "Joyas, tabaco y una placa identificativa de la policía local", cuenta la portavoz. Aparte de su kit para delinquir: ropa, taser y todo un arsenal en el maletero de los coches que alquilaban o robaban. Hay ocho detenidos, tres de ellos ya en prisión.

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