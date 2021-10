Estrellas enfadadas, dinosaurios gigantes, robots caricaturescos y un hombre caldera: estos son algunos de los despliegues de originalidad entre las mascotas de los equipos deportivos para animar a su afición. Por no hablar de la, en ocasiones imposible, tarea de ponerles a estos personajes la equipación del equipo y que quede integrada en la composición. Todo para que estos personajes divertidos animen los encuentros y representen el espíritu del equipo.

No se puede negar que son un filón entre los aficionados para hacerse fotografías y suelen ser la 'jugadora' favorita de los más pequeños de la casa. Pero, ¿qué sucede cuando a estas simpáticas criaturas se las pone en un contexto de luto y seriedad?. Eso es lo que la cuenta de Twitter @MascotSilence pone de relieve, porque las situaciones son tan absurdas que uno no puede evitar reírse.

En el perfil de 'Mascotas Minute Silence' recopilan momentos particulares en los que las mascotas de los equipos de fútbol forman parte de los minutos de silencio que rinden homenaje en alguno de los encuentros. Estos particulares personajes protagonizan escenas rocambolescas que desconciertan a cualquiera y hacen las delicias de los seguidores de la cuenta.

Esta es una recopilación de las mejores escenas protagonizadas por mascotas en estos instantes en las que muchas parecen no saber dónde meterse. Desde el aparatoso Gunnersaurus del Arsenal, pasando la cara de enfado de Kingsley del Partick Thistle, al entrañable Palmerin del Real Betis. Por supuesto, el que nunca defrauda es el Boiler Man del West Brom, el hombre caldera, una de las consideradas peores mascotas deportivas que, como un chiste malo, siempre tiene su gracia.

It’s that time of year again... pic.twitter.com/Q2eYeaEWzo

After the excitement of the quarter finals... We’ve got 2 MASSIVE Semis 👀

Voting starts @ 7pm (GMT)

Kingsley🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 vs Super Pepino🇪🇸

and

Gunnersaurus🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs Boiler Man🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#WCoFM pic.twitter.com/mYbzk9OlhJ