Antonio Maestre, sobre el policía que empujó a una profesora en la manifestación de Valencia: "Ese hombre tiene que quedar sin placa"

El periodista ha destacado que "es un tipo fuerte, es un tipo preparado que viene por detrás de una mujer que está de espaldas sin que sepa lo que viene y le da un golpe por la espalda terrible, que vemos, y que le revienta la cara contra el asfalto y que luego, además no la atiende".

La Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente que empujó este domingo a una mujer en la manifestación de profesores después de que la mujer afectada haya presentado una denuncia por los hechos.

Sobre esto han hablado este lunes en Más Vale Tarde, donde Antonio Maestre ha señalado que hace muy mal a los sindicatos "defender actuaciones de este tipo, ni siquiera justificarlas, ni siquiera intentar explicar cómo funcionan, porque todos estamos viendo lo que ha sucedido". "Yo no sé la intención que tiene, si de verdad quiere hacer daño, no lo sé, sé lo que hace. No sé si tiene intención de hacer daño o no, eso es una cosa que no sabemos con la actuación", ha dicho.

Tras esto, sin embargo, ha apuntado que lo que sí se sabe es que "es un tipo que está preparado, es un tipo fuerte, es un tipo preparado que viene por detrás de una mujer que está de espaldas sin que sepa lo que viene y le da un golpe por la espalda terrible, que vemos, y que la revienta la cara contra el asfalto y que luego, además no la atiende. No, no la atiende".

"Primero, lo de que estamos intentando liberar la vía pública", ha comenzado sobre el motivo que se ha dado desde los sindicatos para el empujón, y ha agregado: "Creo que con el golpe lo que hace es no es liberar la vía, lo que haces es dejar una persona, puede dejarla inconsciente, suerte tuvimos de que se da en el suelo y no se da en el bordillo que hay al lado, porque si no la hemos matado".

Así, ha señalado que la técnica solo se usa bien "si la quiere matar". "Desde luego para para el empeño que es liberar la vía no usa bien la técnica", ha destacado. "Todos hemos visto que es un hombre, de 120 kilos, preparado, es el jefe de dispositivo, que tiene que tener todavía una prudencia superior", ha remarcado, y ha concluido con un rotundo: "Ese hombre tiene que quedar sin placa".

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