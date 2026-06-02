Un hombre siembra el pánico en Corvera (Murcia) al agredir al dueño de un perro que le mordió

El perro mordió al agresor cuando éste era víctima de un robo con arma blanca. Dicho robo fue cometido por una tercera persona que está detenida.

Un violento altercado en Corvera, Murcia, ha dejado atónita a la población. En plena plaza del pueblo, un hombre sin camiseta agredió brutalmente a otro hombre y a su perro. El conflicto estalló cuando el dueño del perro fue increpado por el agresor, quien intentó golpear al animal. Al intervenir para proteger a su mascota, el dueño fue atacado con varios puñetazos. La agresión fue una venganza, ya que el día anterior el perro había mordido al agresor durante un robo con arma blanca. El agresor no ha sido denunciado, pero sí el dueño del perro por las lesiones causadas.

Un brutal altercado en plena calle ha conmocionado a la población de Corvera, Murcia. En la plaza del pueblo, multitud de personas han presenciado cómo un hombre sin camiseta ha agredido violentamente a otro y a su perro, un suceso ocurrido durante el día.

Un hombre que paseaba con su perro ha sido increpado por otro, que no llevaba camiseta. Un tercero ha intervenido para intentar calmar al agresor mientras el dueño del perro le gritaba que no le había hecho nada. Sin embargo, el primer individuo, que estaba fuera de control, se ha lanzado a por él.

Ha intentado pegar al perro y, cuando el dueño ha apartado al animal, ha aprovechado para asestarle varios puñetazos. La víctima, que intentaba esquivar los golpes, se ha tropezado y, cuando estaba en el suelo, el agresor ha seguido dándole golpes en la cabeza y la espalda. Finalmente, otra persona le ha separado y ha huido del lugar.

Origen de la agresión

Lo que podría parecer una agresión aleatoria era realmente una especie de venganza, ya que el día anterior el perro había mordido al hombre sin camiseta. Los hechos ocurrieron cuando otra persona robaba con arma blanca al hombre que ahora se ha convertido en agresor.

Según ha podido saber laSexta, en dicho robo no estaba el hombre que paseaba con el perro, pero sí el animal, que habría mordido al individuo que iba sin camiseta.

Este último no ha sido denunciado por las agresiones. Sin embargo, sí que hay una denuncia interpuesta contra el dueño del perro por las lesiones que provocó el animal el día anterior. Además, también está detenido el presunto autor del robo con arma blanca.

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