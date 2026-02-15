Durmiendo en la calle para conseguir una VPO: "Es surrealista que los jóvenes tengamos que hacer esto para acceder a una vivienda"

El contexto Una inmobiliaria en Alzira (Valencia) oferta 123 viviendas con garajes y trasteros opcionales desde 119.000 euros y explicaron que atenderían por orden de llegada el próximo martes por la mañana, lo que ha generado una enorme cola a sus puertas

Podría ser la cola de un concierto, pero las personas que están esperando turno a las puertas de una inmobiliaria en Alzira (Valencia) lo hacen para poder apuntarse a la próxima promoción de viviendas de protección oficial.

Preparados con mantas, sillas, comida y sacos de dormir, afrontan su segunda noche en la calle este domingo y tendrán que esperar hasta el martes por la mañana para tener la opción de elegir una casa.

"Nos han sacado un ladrón de luz y los vecinos muy amables se han ofrecido a bajarnos café", afirma Nicolás. Él, junto con su pareja Miriam, llevan tres años de alquiler y han conseguido ser los primeros de la fila.

Para serlo, tuvieron que llegar el sábado a las siete de la mañana. "No sabíamos qué hacer, cuándo presentarnos, porque como la gente está tan desesperada por encontrar vivienda y dijimos pues el sábado", explica Miriam.

Y cuando Vicent, de 28 años, los vio, también pensó que era su mejor opción y se colocó en la segunda posición: "No fui ni a casa. Pasé con el coche, lo aparqué en el supermercado que hay aquí y ya está. Con lo que tenía, a hacer relevos con la familia y conocidos y a aguantar".

Todo surgió a raíz de un vídeo de una inmobiliaria de Alzira. Presentaron una promoción de vivienda pública que llevaba años sin salir y plantean que termine su construcción en 2028.

La inmobiliaria oferta 123 viviendas con garajes y trasteros opcionales desde 119.000 euros con dos dormitorios y dos baños completos. Para asegurar la transparencia, explican, será a partir del martes cuando apunten nombres de los interesados y la preferencia del piso que quieren: "Nosotros abriremos las puertas a las nueve y media de la mañana y atenderemos por orden de llegada".

Lo que ha provocado que cada vez sean más los que se unan a la fila, como Ana Pons, que guarda el sitio a su pareja y mientras, aprovecha para estudiar: "Es surrealista que la gente joven, para poder acceder a una vivienda en unas condiciones mínimamente aceptables de precio, tengamos que hacer esto".

Igor y Natalia hacen cola por sus hijos. Y cada vez son más los vecinos que, como Pedro, les desean buena suerte mientras esperan para conseguir la vivienda con la que seguir con sus vidas.

