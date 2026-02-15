Le pillaron robando y se lanzó al río: buscan a un hombre en el Bidasoa que se tiró cuando huía de la Ertzaintza.

¿Qué ha pasado? Los Servicios de Emergencias tratan de dar con el ladrón, que saltó en la madrugada de este domingo por el de Behobia y la Isla de los Faisanes em Irún.

Los Servicios de Emergencias buscan a un hombre que saltó al río Bidasoa en Irun (Gipuzkoa) durante la madrugada del domingo, tras ser sorprendido como presunto autor de un robo con fuerza. El incidente ocurrió a las 01:34 horas, cuando un viandante alertó a la Ertzaintza sobre dos hombres forzando cajas de dinero en una zona de lavado de vehículos. Al llegar las patrullas, los sospechosos huyeron, y uno de ellos se lanzó al río, desapareciendo en el agua. Se han movilizado recursos de emergencia, incluyendo Bomberos, Cruz Roja, Salvamento Marítimo y unidades de rescate. El otro implicado fue detenido y se le encontró hachís, enfrentándose a cargos adicionales.

Los hechos se produjeron a las 01.34 horas de la madrugada de este domingo en Irun. Un viandante avisó a la Ertzaintza de que dos hombres estaban forzando las cajas del dinero en la zona de lavado de vehículos, junto a una estación de servicio. Patrullas de la Ertzaintza se dirigieron al lugar del aviso y vieron salir corriendo a los dos presuntos autores. Uno de ellos saltó al río Bidasoa, entre el puente de Behobia y la Isla de los Faisanes y, al parecer, desapareció en el agua.

Desde ese momento, se han activado los recursos de emergencias, dando aviso a los Bomberos y a la Cruz Roja, que junto a las patrullas de Protección Ciudadana de Irun, comenzaron a buscar en la zona donde desapareció la persona, teniendo en cuenta la fuerza de la corriente en el río por las últimas lluvias y la nula visibilidad. Salvamento Marítimo envió, en un primer momento, el helicóptero Helimer para una revisión desde el aire.

También se han movilizado recursos de la sección acuática de la Unidad de Vigilancia y Rescate de la Ertzaintza, que trabajan en la búsquedal, así como el Grupo del Perro de Salvamento de Euskadi. Además, se ha avisado a las autoridades francesas a través del CCPA, el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaia.

El otro implicado en los hechos, de 31 años, ha sido detenido por un presunto delito de robo con fuerza en grado de tentativa. En el registro preventivo los agentes le han encontrado una tableta de 100 gramos de hachís, por lo que también ha sido investigado por un presunto delito contra la salud pública.

