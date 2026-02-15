De pacientes a 'pequeños' médicos: "Los que nos dicen en qué podemos mejorar son ellos"

Los detalles En el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús no solo tratan de curar a los niños que tienen cáncer, sino también escucharles para poder realizar mejor sus cuidados.

En el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid, se destaca la importancia de escuchar a los jóvenes que han superado o están enfrentando un cáncer, ya que son quienes mejor comprenden sus necesidades durante el proceso. Sofía Neamtu, ex paciente, ahora colabora explicando tratamientos, mientras que la enfermera Claudia Pina enfatiza que aprender de los pacientes mejora los cuidados. Blanca Herrero, hematooncóloga, resalta que escuchar a los niños permite ofrecer un plus de calidad. Lorena García, paciente, explica terapias como la CAR, demostrando que su perspectiva es vital para mejorar la atención médica.

Escuchar a chavales que han superado un cáncer o que están en ese camino es algo muy útil porque precisamente son ellos los que mejor saben qué necesitan en cada parte de ese complicado proceso.

Es lo que tratan de hacer en el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, en Madrid, donde Sofía Neamtu ha pasado de ser la paciente de oncología a ponerse la bata para explicar cómo aplicar un tratamiento: "Cuando te pinchan en el brazo y te quieren poner quimio, no es bueno porque te puede quemar la piel y te duele, pero con el porta aquí no te quema, no duele".

"Tenemos que aprender de ellos porque ellos son los que están teniendo la repercusión de ese tratamiento, de cómo mejorar los cuidados y los acompañamientos", explica Claudia Pina, enfermera en el centro.

Porque no solo se trata de curar a pacientes, sino que la prioridad también es cuidarlos, escuchar sus necesidades y sus inquietudes porque "eso a veces nos alegra un poco el día".

"Los que realmente nos dicen en qué cosas podemos mejorar son ellos. Cuando les escuchamos podemos dar un plus de calidad a todo el resto de pacientes", asegura Blanca Herrero, hematooncóloga pediátrica.

Ella también ha cambiado rol con su paciente, Lorena García, quien le explica a su doctora en qué consiste una terapia CAR: "Te cogen tu sangre y eligen tus células T, las llevan a un laboratorio donde las modifican y les ponen un tipo chip para detectar a las B, que son las enfermas"

El truco aquí es escuchar para mejorar: "Es muy importante porque tienen que ver nuestro punto de vista para así mejorar los cuidados". "A veces creemos que los niños no necesitan información porque van a asustarse, pero nada da más miedo que el médico salga por la puerta y los padres salgan detrás", señala Blanca Herrero.

Porque su punto de vista, su experiencia, da un plus de calidad al resto de pacientes.

