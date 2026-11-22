Los detalles El servicio se está prestando con autobuses, según informa Aena en su cuenta X, en la que recomienda a los pasajeros que tengan que realizar un vuelo internacional en la T4S acudir con antelación al aeropuerto.

La terminal T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid ha experimentado una avería técnica en el tren que la conecta con su satélite, la T4S, generando largas colas de pasajeros. Aena ha informado que el servicio se está ofreciendo mediante autobuses y ha aconsejado a los viajeros con vuelos internacionales desde la T4S llegar con antelación. El gestor aeroportuario está trabajando junto a Alstom, responsable del tren, para resolver el problema. Mientras tanto, varios usuarios han compartido imágenes en redes sociales mostrando las colas formadas debido a esta incidencia.

La terminal T4 del aeropuerto madrileño de Barajas ha sufrido este domingo una incidencia técnica en el tren que la comunica con su satélite (T4S), lo que ha provocado la formación de largas colas de pasajeros.

El servicio se está prestando con autobuses, según informa Aena en su cuenta X, en la que recomienda a los pasajeros que tengan que realizar un vuelo internacional en la T4S acudir con antelación al aeropuerto.

El gestor aeroportuario añade que está tratando de solucionar la avería con Alstom, que es la encargada del citado tren. Entretanto, han sido varios los usuarios atrapados por dicha incidencia que han colgado fotos en sus redes sociales donde se pueden apreciar las colas que se han formado en la terminal.

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