Imagen del edificio donde se ha producido un incendio en Manresa

Los detalles El fuego, que ya ha sido controlado, ha obligado a evacuar a una cuarentena de vecinos.

Un incendio en un edificio de Manresa (Barcelona) ha sido controlado, dejando 28 personas heridas: una en estado grave, seis menos graves y cinco leves. El incidente ha obligado a evacuar a unos 40 vecinos. Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 14:23, movilizando seis dotaciones a la calle Viladordis. El Sistema d'Emergències Mèdiques atendió a 28 personas, trasladando a 13 a centros sanitarios. Tras el incendio, los Bomberos inspeccionaron las viviendas y el SEM movilizó diez ambulancias. Protecció Civil activó la prealerta del 'Procicat' debido al suceso. El fuego comenzó en los bajos del edificio y el humo se propagó rápidamente.

El incendio de un edificio en Manresa (Barcelona), que ya ha sido controlado, ha dejado a 28 personas heridas, una de ellas en estado grave, seis en estado menos grave y cinco en estado leve. Además, ha obligado a evacuar a una cuarentena de vecinos.

Según han informado los Bombers de la Generalitat, ha sido sobre las 14:23 cuando han recibido el aviso del incendio, tras lo que se han movilizado seis dotaciones al edificio, situado en la calle Viladordis.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha indicado que a consecuencia de este incendio, ha atendido a 28 personas, de las que 13 han sido trasladadas a centros sanitarios. Una de ellas, en estado grave, ha quedado ingresada en el Hospital Althai Manresa, al igual que los otros seis heridos en estado 'menos grave', mientras que los cinco afectados de carácter leve han ido al CUAP de Manresa.

Tras el fuego, los Bomberos han inspeccionado todas las viviendas del edificio, mientras que el Sistema d'Emergències Mèdiques ha movilizado a diez ambulancias. Además, Protecció Civil ha informado de que ha activado la prealerta del 'Procicat' por este incendio.

Fuentes de los Bombers han explicado a EFE que el fuego ha comenzado en uno de los bajos del edificio y que el humo se ha propagado rápidamente por todo el inmueble.

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