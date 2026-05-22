Sanidad permitirá que las personas aisladas por hantavirus que sigan dando negativo puedan hacer cuarentena en casa

Los detalles El protocolo especifica que las personas que den negativo podrán hacer cuarentena en casa a partir de los 28 días si la vivienda reúne determinadas condiciones, como una habitación individual y bien ventilada.

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el protocolo para el brote de hantavirus, permitiendo que personas asintomáticas y con PCR negativa, tras 28 días de cuarentena hospitalaria, continúen el aislamiento en casa hasta completar 42 días. Esto será posible si el domicilio cumple con condiciones adecuadas de aislamiento. Las autoridades de Salud Pública deben proporcionar alternativas si no se cumplen estas condiciones. El traslado a casa se realizará en transporte sanitario, con medidas de seguridad como el uso de mascarilla FFP2. Durante la cuarentena domiciliaria, se realizarán controles de temperatura y medidas de higiene específicas. El protocolo se actualizará según la evolución del brote.

El Ministerio de Sanidad ha actualizado el protocolo frente al brote de hantavirus, confirmando así la incorporación de la cuarentena domiciliaria supervisada a los 28 días para las personas que se encuentran confinadas en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid y siempre que no presenten una PCR positiva para este virus.

En concreto, esta actualización del seguimiento practicada por el Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR) recoge la posibilidad de "permitir que los contactos sin síntomas completen la cuarentena en sus domicilios tras un periodo inicial de seguimiento hospitalario". Esta revisión ha sido aprobada, además, "por la Comisión de Salud Pública", ha explicado.

"La actualización establece que las personas en seguimiento que hayan permanecido asintomáticas y con resultados negativos en las PCR realizadas durante los primeros 28 días de cuarentena hospitalaria podrán continuar el seguimiento en sus domicilios hasta completar el periodo máximo de incubación fijado en 42 días", ha continuado.

En este sentido, ha declarado que el protocolo establecido "señala que esta modalidad únicamente podrá realizarse cuando la vivienda reúna las condiciones adecuadas para garantizar el aislamiento y la seguridad sanitaria". "Entre los requisitos establecidos se incluye disponer de una habitación individual bien ventilada y, preferentemente, baño propio, así como garantizar comunicación permanente con las autoridades sanitarias mediante teléfono o Internet", ha concretado.

Al respecto, este departamento ministerial ha indicado que "en aquellos casos en los que las condiciones del domicilio o del entorno familiar no permitan asegurar estas medidas, las autoridades de Salud Pública de las comunidades autónomas deberán habilitar recursos alternativos para garantizar una cuarentena segura".

Condiciones específicas para los traslados

"La revisión incorpora, además, las condiciones específicas para los traslados desde el hospital hasta el domicilio", ha proseguido, para añadir que "establece que estos desplazamientos deberán realizarse mediante transporte sanitario convencional, evitando en todo momento el uso de transporte público". "Durante el trayecto, tanto la persona en seguimiento como el conductor deberán utilizar mascarilla FFP2 y realizar higiene de manos antes y después", ha subrayado.

El protocolo establecido para el traslado agrega, también, la obligación de que el conductor permanezca "separado físicamente de la persona trasladada", así como de que se eviten "paradas innecesarias durante el recorrido". "Las autoridades de Salud Pública de cada comunidad autónoma serán responsables del seguimiento diario de las personas que continúen la cuarentena en domicilio", ha manifestado.

Tras ello, ha informado de que, durante el periodo de cuarentena domiciliaria supervisada, "deberán realizarse dos controles diarios de temperatura y notificarse inmediatamente cualquier síntoma compatible con la enfermedad, como fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea o lumbalgia". Junto a ello, están contempladas "medidas de prevención e higiene tanto para las personas en seguimiento como para sus convivientes".

No deberán someterse a más PCR si no tienen síntomas

Entre estas últimas, se incluyen, según ha indicado, "el uso de mascarilla FFP2 en espacios compartidos, limitación de visitas, distancia interpersonal y pautas específicas de limpieza y gestión de residuos". "Mientras las personas permanezcan asintomáticas durante el seguimiento domiciliario, no será necesario realizar PCR de seguimiento adicionales", ha anunciado.

Además, el Ministerio ha ahondado en cómo deben realizarse las visitas en el hospital, previamente a la cuarentena domiciliaria supervisada. Así, ha señalado que estas deben realizarse "en el horario establecido" y "preferentemente en la habitación de la persona en cuarentena", mientras que "el número de personas que visitan a cada una de las personas cuarentenadas deberá limitarse en la medida de lo posible a un círculo estable de relaciones cercanas".

"Por precaución, se deben evitar las visitas de personas que pueden ser más vulnerables: embarazadas, bebés, personas con enfermedades de base y personas con movilidad reducida que no puedan ponerse y quitarse el EPI de forma adecuada", ha señalado, tras lo que ha explicado que se debe "mantener en todo momento una distancia interpersonal de al menos un metro".

En cuanto a los espacios compartidos del centro, ha sostenido que se podrán compartir "con otras personas en seguimiento hospitalario, siempre que se garantice el uso de mascarilla FFP2 de forma constante y el mantenimiento de una distancia interpersonal de al menos un metro", nuevamente. "Antes de salir a la zona común, y tras la colocación de la mascarilla, se realizará un lavado de manos con antiséptico hidroalcohólico", ha subrayado.

De cualquier forma, y para finalizar, el Ministerio de Sanidad ha subrayado que "el protocolo continuará sujeto a revisión y actualización permanente en función de la evolución epidemiológica del brote y de la evidencia científica disponible".

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