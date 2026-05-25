Condenan a tres años y medio de cárcel al capitán del barco hundido en Indonesia con una familia española

Una de las embarcaciones del operativo de rescate que buscaba a los españoles desaparecidos tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia.

El contexto En el naufragio fallecieron cuadro de los seis miembros de la familia española que viajaba en el barco, entre ellos Fernando Martín Carreras, entrenador del equipo femenino B del Valencia CF.

Un tribunal de Indonesia ha sentenciado al capitán del barco que naufragó en el Parque Nacional de Komodo a tres años y medio de prisión, y al jefe de la sala de máquinas a dos años y medio, por negligencia. El accidente, ocurrido el 26 de diciembre, dejó cuatro miembros de una familia española fallecidos, mientras que el capitán, el jefe de máquinas y otros sobrevivieron. El naufragio fue causado por tres grandes olas, resultado de un fenómeno inusual. Tras 15 días de búsqueda, no se encontró el cuerpo de un niño de 10 años desaparecido.

Un tribunal de Indonesia ha condenado a tres años y medio de prisión al capitán del barco que naufragó en Indonesia el pasado diciembre en el Parque Nacional de Komodo del archipiélago asiático con una familia española de seis miembros a bordo, de los que solo dos sobrevivieron.

La Corte ha encontrado culpables del delito de negligencia tanto al capitán, de 56 años, como al jefe de la sala de máquinas, de 22, a quien ha condenado a dos años y seis meses de prisión.

Según la investigación policial, el capitán no controlaba el timón en el momento del accidente, sino el jefe de máquinas, quien no contaba con la licencia adecuada. El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar, en Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT).

Cuatro miembros de una familia procedente de Valencia (España), entre ellos Fernando Martín Carreras, entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, fallecieron, mientras la tripulación indonesia (el capitán, el jefe de máquinas, dos trabajadores y un guía) y la pareja de Martín, Andrea Ortuño, y una hija sobrevivieron.

El barco fue golpeado por tres grandes olas

Según la investigación, fueron tres grandes olas las que golpearon el barco. La primera lo levantó, la segunda hizo que se inclinara a un lado y la tercera lo hundió. El envite de las tres grandes olas fue debido a un "fenómeno poco común" que hizo que el barco turístico donde navegaban los españoles naufragara, según explicó Stephanus Risdiganto, director de la Marina de Labuan Bajo.

En este sentido, Risdiganto estimó en unos 2,5 metros por encima del nivel del mar la altura de estas olas, y afirmó que este fenómeno "inusual e impredecible" duró entre uno y dos minutos antes de que las aguas volvieran a la calma.

Tras 15 días rastreando las aguas del Parque Nacional de Komodo, en el sur de Indonesia, las autoridades dieron por concluido el operativo sin encontrar el cuerpo del niño de 10 años desaparecido tras el naufragio.

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