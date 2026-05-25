Luis Calero se remoja en una fuente para superar su "crisis particular": "Quiero sentirme como un chiquillo"

El reportero ha visitado un parque para ver cómo la gente está intentando sobrellevar las altas temperaturas en Madrid. Además, no ha dudado en adentrarse en una fuente transitable.

Madrid es una de las ciudades que está sufriendo las altas temperaturas. Como señala Iñaki López la ciudad ha alcanzado los 35 grados y, por ese motivo, Luis Calero conecta desde un parque para mostrar cómo la gente está afrontando las altas temperaturas.

"Se puede decir que Madrid estos días está como gran parte del equipo de Más Vale Tarde", comenta: "En plena crisis de los 30". El reportero muestra que hay gente que para paliar las altas temperaturas se refugian a la sombra de los árboles.

Calero expone que la semana pasada se superaron los 32 grados y que, desde entonces, "no hemos bajado de ahí y, encima, la previsión de máximas no hace más que empeorar". "Es infernal lo que nos viene por delante", se lamenta.

El reportero no lo duda ni un segundo y se acerca hasta una fuente transitable que lanza chorros de agua desde el suelo. "También tengo mi crisis particular", anuncia, "así que me quiero sentir como un chiquillo". Calero despide la conexión remojándose la cabeza en uno de los chorros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido