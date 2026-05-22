Nuevo caso de hantavirus en Países Bajos: confirman el positivo de un tripulante del 'MV Hondius' que desembarcó en Tenerife

El MV Hondius, atracado en Tenerife antes del desembarco de los últimos pasajeros del crucero que sufrió un bote de hantavirus

¿Qué ha dicho? Los Países Bajos confirmaron un caso adicional entre un miembro de la tripulación que desembarcó en Tenerife, fue repatriado a los Países Bajos y se encuentra aislado desde entonces", confirma la OMS.

Once días después de finalizar el desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, se ha confirmado un nuevo caso de la variedad 'Andes' en Países Bajos. Este caso corresponde a un tripulante que desembarcó en Tenerife y fue repatriado, encontrándose ahora aislado. Con este, el total de contagios asciende a 12, con tres muertes, sin nuevos fallecimientos desde el 2 de mayo. La OMS sigue monitoreando a más de 600 contactos en 30 países y busca a contactos de alto riesgo. Tedros Adhanom Ghebreyesus agradeció la colaboración internacional en la respuesta al brote.

Este viernes, 11 días después de que se produjese el fin del desembarco de los pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, hemos conocido un nuevo caso por este virus de la variedad 'Andes'. La OMS ha confirmado un caso en Países Bajos. Ya está confinado.

Se trata de un tripulante que dejó el barco en el puerto de Granadilla, en Tenerife. Así, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado de que Países Bajos ha confirmado este nuevo caso, en esta ocasión entre los trabajadores del crucero. "Hoy, los Países Bajos confirmaron un caso adicional entre un Organización Mundial de la Salud que desembarcó en Tenerife, fue repatriado a los Países Bajos y se encuentra aislado desde entonces", ha informado Tedros este viernes durante una rueda de prensa.

Con este nuevo caso confirmado, el número total de contagios notificados asciende a 12, con tres fallecimientos, aunque no se han registrado nuevas muertes desde el 2 de mayo, fecha en la que el brote fue comunicado a la Organización Mundial de la Salud.

"Seguimos instando a los países afectados a que monitoreen cuidadosamente a todos los pasajeros y la tripulación durante el resto del período de cuarentena. Se continúa el seguimiento de más de 600 contactos en 30 países, y se sigue localizando a un pequeño número de contactos de alto riesgo", ha subrayado el director general de la OMS.

Tras ello, Tedros ha vuelto a agradecer la colaboración de Argentina, Cabo Verde, Chile, Países Bajos, Sudáfrica, España, Reino Unido y la Unión Europea en la respuesta al brote y en la investigación epidemiológica.

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