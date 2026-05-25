La UCO infiltró a dos agentes en Hornachos durante dos años para acercarse a los sospechosos del asesinato de Francisca Cadenas

Los detalles El objetivo principal de los agentes era recabar información, seguir movimientos y acercarse al entorno Lolo y Julián, los principales investigados por la desaparición de Francisca Cadenas, sin levantar sospechas.

Durante más de dos años, dos agentes de la UCO se infiltraron en Hornachos, Badajoz, para investigar a los hermanos Lolo y Juli, acusados del asesinato de Francisca Cadenas. Alquilaron una finca y contrataron a Lolo como tractorista, estableciendo así una relación de confianza que resultó clave para obtener información crucial. La operación, respaldada por escuchas y seguimientos, identificó a Julián como primer sospechoso, y a Lolo posteriormente, descubriendo el lugar donde estaban los restos de Francisca. Los micrófonos se colocaron en lugares estratégicos, como el cementerio, para captar conversaciones incriminatorias, logrando finalmente resolver el caso.

Dos agentes de la UCO se infiltraron durante dos años en Hornachos, en Badajoz, para acercarse a Lolo y Juli, los hermanos en prisión acusados del asesinato de Francisca Cadenas.

La profesionalidad de los agentes de la UCO ya se demostró con el hallazgo del cuerpo de Francisca y las múltiples escuchas y seguimientos con los que lograron pruebas incriminatorias contra los dos hermanos.

Ahora, Hoy Extremadura da nuevos detalles del operativo policial que se alargó durante más de dos años en Hornachos. Dos agentes alquilaron una finca en el pueblo y contrataron a uno de los hermanos como tractorista. Un paso más con el que habrían logrado obtener información clave para resolver el crimen.

Según el citado medio, los agentes infiltrados contrataron a un de los hermanos investigados (Lolo) como tractorista. Así, habrían logrado establecer una relación de confianza y acceder a información clave dentro del entorno investigado, en una investigación marcada desde el principio por el hermetismo y la falta de pruebas concluyentes.

La colaboración con una empresa de tractores de la región habría sido fundamental para dar cobertura logística al operativo.

Perfil del sospechoso

Todo comenzó con la elaboración, en octubre de 2024, del perfil del posible asesino. Como esgrime su informe, "el autor tendría una vinculación con alguna de las viviendas situadas en el corto recorrido que estaba efectuando Francis, probablemente por residir en una de ellas".

Así, Julián se convirtió en el primer sospechoso. La noche del suceso él se encontraba en su casa situada en los 20 metros en los que desapareció Francisca. Los agentes solicitaron de inmediato la intervención de su móvil y medidas de seguimiento de su vehículo.

En el mes de junio hicieron lo mismo con Lolo, que se convirtió en el segundo sospechoso, y gracias a ello descubrieron el lugar en el que estaban los restos de Francisca.

Según publicó 'Prensa Ibérica', la Guardia Civil grabó una conversación entre los dos hermanos en la que Juli decía que "lo del rincón es lo que más mal rollo me está dando", en referencia al sitio de la casa en el que estaban escondidos los restos de la víctima. "Juli, no empieces a comerte el coco…", le contestó Lolo.

Micros hasta en el cementerio

El resto de los micrófonos se colocaron en lugares públicos de Hornachos, Llera y Llerena. Lugares a los que Julián y Lolo iban con frecuencia y donde se relacionaban con personas de máxima confianza.

Uno de los puntos elegidos para las escuchas fue el cementerio, donde están enterrados su tío y sus padres, y al que los sospechosos acudieron en momentos muy concretos de la investigación. Por ejemplo, fueron pocos días después de que la UCO hiciese una reconstrucción de la desaparición de Francisca.

"De ahí vengo, que hace tiempo que no veía a la vieja. Digo: 'Vamos a ver, porque como dijo aquel, sabemos dónde están'. Están ahí los pobres, no se van a mover", escucharon decir a Julián.

La báscula municipal, el aparcamiento de la ermita, los accesos a una de las fincas, una panadería y hasta en uno de los monumentos más emblemáticos del pueblo son otros de los emplazamientos donde se colocaron los micrófonos. Además, 13 de los puntos de escucha estaban en restaurantes y bares.

La UCO vigiló todos sus movimientos durante más de un año. En algunas ocasiones incluso realizaron acciones como poner carteles en memoria de Francisca y en los que se reclamaba investigar el suceso para desestabilizar a los hermanos y provocar cambios en sus conversaciones.

Un trabajo preciso y en la sombra que cumplió su objetivo: encontrar los restos de Francisca Cadenas y a los presuntos responsables de su desaparición.

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