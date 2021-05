El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 años que le impuso el Tribunal Superior de Catalunya a un hombre por liderar la violación a una prostituta en un piso de Barcelona junto a otros dos agresores que no han sido identificados.

Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2018, cuando el agresor contactó la víctima en las Ramblas y ambos subieron a un piso del centro de Barcelona. Sin embargo, al acceder a la vivienda, la mujer vio que en el lugar había otros dos hombres, quienes le dijeron que tenía que tener sexo con los tres, algo a lo que ella se negó.

En ese momento, tal y como indica la sentencia, la víctima trató de llamar a la Policía, pero "los hombres se lo arrebataron de las manos" y el condenado a 14 años de prisión "le dio varias bofetadas", tras lo que los agresores perpetraron la violación.

Así, el Tribunal Supremo ha condenado al hombre que lideró la violación en grupo como autor de un delito de agresión sexual, por lo que lo sentencia a 14 años de prisión, además de la obligación de indemnizar la víctima con 15.000 euros "por daños y perjuicios".

"Brutal ataque a su libertad sexual"

Los jueces destacan en la sentencia que "ni la vestimenta, ni cualquier otro dato" de la víctima "pueden suponer justificación alguna al brutal ataque a su libertad sexual, y en el caso es claro que la víctima en absoluto consintió la relación sexual con todos ellos, e incluso que quiso avisar a la Policía, y no pudo hacerlo al arrebatarle el teléfono aquellos que la agredieron sexualmente, tras abofetearla".

En este sentido, subrayan que "la mujer tiene derecho a vestir como estime conveniente, o a iniciar una relación con un hombre, sin que por ello deba verse sometida a una coactiva relación sexual". "La libertad de la mujer para vestir no legitima a ninguna persona a llevar a cabo una relación sexual no consentida, y la circunstancia de que inicie una relación con alguien no les permite a otras personas forzarle sexualmente", defienden. Por todo ello, le condenan a 14 años de prisión.