Federico Grillo, analista de incendios, explica las claves para evitar estos fuegos extremos: "Hay que fomentar la ganadería y agricultura"

El analista de incendios ha indicado en Al Rojo Vivo que también es importante que las personas que vivan en zonas rurales, durante el año, mantengan los espacios de alrededor de sus viviendas "limpios".

Federico Grillo, analista de incendios, ha indicado que la factura de extinción es "más alta" que en prevención. Sin embargo, ha reconocido que no cree que lo que está sucediendo en España, con un gran número de incendios activos, se deba solo a la falta de administración y presupuesto.

"Hay una parte de agricultura y ganadería que hay que fomentar", ha señalado, explicando que es en las zonas agrícolas, cerca de las urbanas, donde podemos luchar contra esos incendios. "Son aliados que debemos fomentar", ha recalcado.

Por otro lado, el tercer punto importante es que los ciudadanos que viven en zonas rurales donde la vegetación se seca, se conciencien de que deben preparar sus casas. "Si no la hemos preparado y hay un incendio cercano, debemos ser conscientes de que vivimos en un entorno de riesgo", ha indicado.

Federico Grillo ha destacado que, mientras no te evacúen, hay tiempo para poder hacer parte de ese trabajo. "Es importante el peso de la población de mantener todos los espacios cerca de las viviendas limpios", ha asegurado, dejando claro que esto facilita mucho la gestión contra el fuego.