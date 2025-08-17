Ahora

Limpieza obligatoria

El aire acondicionado, un 'bombón envenenado': de refrescarte en verano a causarte neumonía

Los detalles Un experto asegura que la acumulación de bacterias o suciedad puede causar "una neumonía bacteriana o una neumonía por hongos".

Una persona maneja su aire acondicionado en una imagen de archivo

El aire acondicionado se ha convertido en el fiel amigo de cualquier caluroso, sobre todo en una temporada tan abrasadora como la que estamos viviendo este verano con una ola de calor que ya ha sobrepasado las dos semanas.

Sin embargo, gozar de sus servicios podría salirnos más caro de lo que pensamos y no económicamente. Ignasi García, experto de la Sociedad Catalana de Neumología del Hospital Germans Trias i Pujol, asegura que este electrodoméstico enfría y reseca mucho el ambiente.

"Hace que se reseque la mucosa de la vía respiratoria", añade, refiriéndose a la cantidad de bacterias y suciedad que estos aparatos acumulan.

"Dependiendo de cuál sea el gen que se ha quedado atrapado puede llegar a causar una neumonía bacteriana o una neumonía por hongos", destaca.

Es por ello que insta a que se limpien los filtros de manera frecuente o que se utilicen otro tipo de métodos como abanicos o ventiladores.

Pese a usar este sistema casi a diario, la población no parece ponerse de acuerdo sobre la temperatura o el modo en muchas ocasiones. Lo que si está claro es que es de vital importancia realizar un mantenimiento más rutinario.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | Felipe VI irá al cuartel general de la UME para seguir la evolución de los incendios
  2. Trump compra el discurso de Putin y pone a Zelenski entre la espada y la pared antes de su visita a la Casa Blanca
  3. Israelíes bloquean autopistas con neumáticos ardiendo para exigir un acuerdo de rehenes en Gaza
  4. El calor pone en aviso a casi toda España: 30 provincias se encuentran en nivel naranja y Sevilla en rojo
  5. Evo Morales, en exclusiva para laSexta, predice la victoria del "voto nulo" en Bolivia y dice que él mismo se reconocería ganador
  6. Cuando cuidarse tiene un precio: el pan artesanal sube un 15% en los últimos dos años