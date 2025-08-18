Ciudades abarrotadas dos semanas antes de la histórica operación retorno del verano

Los detalles Madrid y Barcelona han amanecido este lunes con más gente que en los días anteriores, y es que muchos parecen haber terminado ya sus vacaciones. laSexta ha sido testigo de cómo estas urbes parecen estar, antes de tiempo, mucho más llenas.

"Hoy he empezado a trabajar, después de las vacaciones, y se nota más tráfico que a principios de agosto", confiesa Ana, de Barcelona. Como ella, muchos han tenido hoy, tras el puente del 15 de agosto, su particular vuelta al cole. Ana no es la única que ha notado que la ciudad condal está mucho más llena, y eso que aún quedan dos semanas para que comience oficialmente la vuelta o el retorno a los trabajos.

El regreso se palpa en el aire y también en los atascos: "Por el centro sí que se nota más tráfico", comenta un ciudadano de la capital catalana. El calor aprieta, las calles se llenan y hasta en las farmacias se empiezan a ver caras conocidas.

"En comparación con los inicios de mes, ha aumentado bastante la gente. Empezamos a ver a la clientela habitual que se fue de vacaciones", comenta a laSexta la farmacéutica Diana Jaramillo, de Farmacia Antiga de les Corts, en Barcelona.

Esta tarde, Madrid, también estaba insólitamente abarrotada: "Se nota más gente, también es cierto que no hace tanta temperatura como antes", comenta un quiosquero del centro. Quizás refresque, pero en el transporte público el aire escasea: "Sí, el metro va muy lleno", comentan dos usuarios del trasporte público.

Y si, por el contrario, uno busca consuelo en los bares, la espera puede ser larga: "Hemos tenido que esperar 30 minutos para comer", comenta un ciudadano. Igualmente, un trabajador hostelero confiesa que "el restaurante cada vez está más lleno y hay más reservas". Parece que el verano empieza a apagarse antes de lo previsto.