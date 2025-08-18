Ahora

Encarando el fuego

Frustración, condiciones extremas y horas interminables: el esfuerzo incansable de los bomberos forestales frente a los incendios que consumen España

Los detalles Trabajan sin descanso, entre unas 14-15 horas al día, y lo hacen con profesionalidad, tesón y vocación: "Todos somos compañeros, estamos en el mismo barco", confiesa a laSexta uno de estos grandes profesionales que trabajan cada día frente al fuego.

BOMBEROS PIEL

Los bomberos forestales son los grandes protagonistas en estos días en los que los incendios dominan gran parte de nuestro país: Galicia, Extremadura, Castilla y León, Madrid... Estos profesionales trabajan en condiciones durísimas, poniendo cada día su vida en riesgo, pasando horas y horas frente al fuego. Gracias a ellos, se está evitando una tragedia aún mayor.

Trabajan entre la maleza, sabiendo a lo que se enfrentan. Un esfuerzo que no cae en saco roto pese a la frustración, pese a que no recuerdan nada parecido: "Como esto no, como esto no. Nada igual", confiesa uno de ellos, y pese a las condiciones durísimas en las que trabajan.

"Condiciones muy duras. son muy duras. Entre el calor que tenemos en general, de 40º, imagínate al lado de un fuego. Ardes", lamenta otro bombero.

Horas y horas encarándose al fuego: "Entre unas 14 -15 horas pasas aquí todos los días, un día sí y otro no". Y lo hacen con profesionalidad, tesón y vocación.

"Todos somos compañeros, estamos en el mismo barco", asiente uno de los bomberos que está en primera línea frente a los terribles incendios que asolan varias de nuestras regiones. Agotados, pero impasibles ante el peligro, ellos dan su vida por apagarlos.

