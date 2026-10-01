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Agresiones racistas

Cinco detenidos, dos de ellos menores, por dos agresiones de odio en Tavernes (Valencia)

Los detalles La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, dos de ellas menores de edad, por su presunta relación con una agresión racista denunciada recientemente en Tavernes de la Valldigna.

Imagen de la agresión al joven magrebí en Tavernes de la Valldigna (Valencia) difundida en redes. Imagen de la agresión al joven magrebí en Tavernes de la Valldigna (Valencia) difundida en redes.Redes sociales

La Guardia Civil ha detenido a cinco varones, dos de ellos menores de edad, por las agresiones sufridas por dos jóvenes de origen magrebí y senegalés ocurridas el pasado mes de septiembre en Tavernes de la Valldigna (Valencia), que están siendo investigadas como delitos de odio.

Fuentes de la Guardia Civil han informado este jueves a EFE de que los tres detenidos mayores de edad serán puestos a disposición judicial este jueves "si no hay cambios".

Las agresiones, una de las cuales fue grabada en vídeo y difundida a través de redes sociales, se produjeron la noche del pasado 19 de septiembre, en las fiestas del municipio, y en las mismas un joven de origen magrebí fue apaleado y otro senegalés sufrió una agresión que tuvo como resultado una fractura de mandíbula y que requirió su ingreso en un centro sanitario.

Precisamente este martes, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, preguntada por este asunto en un acto, ya avanzó que la Guardia Civil tenía a varios "identificados" por esta agresión.

El mismo colectivo que denunció esta agresión, Valldigna Antifeixista, denunció posteriormente una segunda agresión que tuvo lugar el mismo día, unos 20 minutos más tarde, a un joven de 20 años, de ascendencia senegalesa, por parte de varias personas. Esta segunda víctima sufrió una fractura en la mandíbula y tuvo que ser operado.

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