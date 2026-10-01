Ceuta precinta la playa de Benítez para su desinfección tras varias semanas ocupada por cientos de migrantes

¿Qué ha pasado? El Ejecutivo ceutí, tras la retirada de más de 16 toneladas de residuos en la arena, ha cerrado todos los accesos al lugar por el riesgo de infección debido a las condiciones de insalubridad.

El Gobierno de Ceuta ha precintado los accesos a la playa de Benítez para su desinfección después de que más de 400 migrantes permanecieran allí en un asentamiento chabolista. La Consejería de Medio Ambiente ha instalado carteles informativos alertando sobre el riesgo infeccioso debido a las condiciones insalubres en las que estaban los migrantes, quienes entraron en la ciudad a finales de julio. Tras retirar más de 16 toneladas de residuos, la playa ha sido cerrada temporalmente. Los migrantes fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros, y la Policía Nacional ha reforzado la seguridad para evitar nuevas ocupaciones.

El Gobierno de Ceuta ha precintado todos los accesos a la playa de Benítez, situada al lado de la planta desaladora, para su desinfección tras haber permanecido allí durante varias semanas más de 400 migrantes en un asentamiento chabolista.

Fuentes del Ejecutivo ceutí han destacado que la Consejería de Medio Ambiente ha precintado los accesos y ha instalado carteles informativos alertando sobre la opción de riesgo infeccioso por las condiciones de insalubridad en la que, indican, estaban asentadas las personas que entraron en la ciudad los días 30 y 31 de julio.

Todo, después de que los efectivos de limpieza retirasen más de 16 toneladas de residuos que se habían acumulado en la playa. Principalmente, por la acumulación de plástico, maderas, mantas y diferentes utensilios.

"Prohibido el paso temporalmente, playa en recuperación", se lee en los carteles ubicados en la playa para restringir la entrada de personas.

Los migrantes, trasladados

La Policía Nacional trasladó a los centenares de migrantes que allí se encontraban hasta el Centro de Atención temporal de Extranjeros (CATE), situado en las naves del Tarajal para proceder a su filiación.

Fueron más de una decena de furgones de la Policía los que se desplegaron en la zona desde las 07:00, ubicando además agentes en el extremo del paseo que conduce al centro de la ciudad para evitar estampidas como la que se produjo en el traslado de 1.800 personas al Puerto.

Minutos antes de las 08:00, medio centenar de agentes antidisturbios se han desplegado en la arena comenzando a despertar a los migrantes. "Coged las cosas y fuera", les transmitieron.

Fuentes policiales adelantaron que iban a perimetrar el acceso a la playa por la zona de la desalinizadora para que no volviera a ser ocupada por migrantes tras el desalojo.

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