La indignación (y emoción) de la alcaldesa de Tavernes tras la paliza que ha sufrido un joven del pueblo: "Sí, ha sido una agresión racista"

Laura Romero explica en Al Rojo Vivo cómo se encuentra el joven agredido y clama para que no haya más violencia ni más odio: "No podemos normalizar los delitos de odio".

La alcaldesa socialista de Tavernes de Valldigna (Comunidad Valenciana), Laura Romero, confiesa que cada vez que escucha los gritos de la agresión que sufrió el pasado sábado un joven de origen marroquí en el pueblo, le produce terror.

El pasado sábado, mientras se estaba celebrando una fiesta de disfraces, un grupo de jóvenes disfrazados se acercó a un joven de origen magrebí y le empezó a golpear, mientras otro grupo de jóvenes se quedaba a un lado observando la escena absolutamente impasibles.

"El chaval se ha recuperado. Este jueves, estuve con parte de la comunidad marroquí, a la que trasladamos nuestro apoyo y nuestra condena rotunda a esta agresión sin justificación, porque el odio y la violencia no caben en las calles de Tavernes. Esperemos que esto no trascienda", afirma Romero, visiblemente emocionada.

"¿Ha sido una agresión racista?", le pregunta Antonio García Ferreras. Y parece que no hay duda: "Esa interpretación la podemos hacer todos y todas. Los gritos se oyen y también se ve cómo la agresión va acompañada de una persecución. Sí que es una agresión racista cuando hay insultos por medio, por su origen y procedencia", admite contundente la alcaldesa, que informa que todo está en manos de la investigación.

"No podemos tolerar que el odio y la violencia, del tipo que sea, estén en las calles de nuestros pueblos", afirma contundente.

Por otro lado, subraya la alcaldesa, que admite no poder dar detalles porque todo está bajo investigación, que "un vecino nuestro senegalés, en la misma noche también sufrió una agresión muy violenta y que estuvo ingresado en el Hospital Clínico Universitario de Valencia".

Y aquí, afirma contundente "sí quiero trasladar este mensaje de que eso sí que fue una agresión directa o un impacto directo a este chaval de 20 años por el simple hecho de ser negro, de ser senegalés".

Admite, emocionada Romero que jamás pensó que esta violencia y este racismo podía ocurrir en el pueblo: "No pensábamos nunca en la vida que esto pudiera llegar a las calles de Tavernes, porque tenemos una asociación de vecinos y vecinas senegaleses con los que, en estas mismas fechas, justo cuando acabamos nuestras fiestas mayores, hemos celebrado una fiesta que estos tres últimos años ha sido un éxito de convivencia, de pluralidad, de tolerancia, donde todas las familias senegalesas de Tavernes".

Romero: "No podemos tolerar delitos de odio"

Igualmente, espera que desaparezcan de una vez lo delitos de odio: "Esto no lo podemos tolerar en nuestra sociedad. No podemos tolerar que se grite 'hijo de puta' a un presidente o a un alcalde o a cualquier responsable público por el mero hecho de pensar diferente. Esto no lo podemos tolerar en nuestras calles", asegura Romero.

Porque "si planteamos estos discursos de odio, después esto tiene la trascendencia que estamos viviendo y sufriendo los vecinos y vecinas de los pueblos. Nosotros apelamos, sobre todo, a una sociedad tolerante, plural y que se basa en los principios del respeto y la convivencia", concluye Romero.

En el vídeo, podemos ver al completo su entrevista en Al Rojo Vivo.

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