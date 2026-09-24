Agresión racista: un grupo de jóvenes le da una paliza a un magrebí en Tavernes de la Valldigna (Valencia)

El joven intenta huir, pero uno de los jóvenes le rompe una botella en la cabeza, lo que provoca que caiga al suelo y sea linchado por el grupo, que le dan patadas y puñetazos, incluso en la cabeza.

En Tavernes de la Valldigna, en Valencia, se ha producido una terrible agresión racista en plenas fiestas. Como se puede ver en las imágenes, un chico magrebí es linchado por una multitud de jóvenes de personas en plena calle. Varias personas le insultan mientras intenta huir corriendo hasta que uno de los jóvenes le parte una botella en la cabeza.

El chico cae al suelo y comienzan a propinarle una paliza. Algunos intentan parar la agresión, pero no consiguen su objetivo e, incluso, se escuchan gritos de "¡Mátalo, mátalo!". El joven consigue ponerse en pie y huye tambaleándose.

"Es una agresión brutal, cobarde y con tintes racistas", expone Iñaki López. "Las imágenes hablan por sí solas", añade Leo Álvarez. En estos momentos, la Guardia Civil está investigando de oficio que podría haber pasado antes de la agresión y quiénes son las personas que participan.

Álvarez destaca que solo hay una persona que intenta parar la paliza para proteger al chico. "Los demás graban, jalean o miran", indica el periodista.

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