Deniegan el permiso de libertad a Alfonso Basterra: el asesino de Asunta habría mentido sobre el domicilio donde iba a disfrutarlo

La Junta de Tratamiento ha cambiado de criterio a última hora después de comprobar que la segunda dirección facilitada por Basterra no era un domicilio, sino la dirección del despacho donde trabaja su abogada.

Hace unas semanas y coincidiendo con el aniversario de la muerte de Asunta, Alfonso Basterra, su padre y asesino, solicitaba la posibilidad de un permiso penitenciario. Finalmente, la Junta de Tratamiento ha cambiado de criterio a última hora y ha decidido no concedérselo.

El motivo habría sido que a la hora de decir dónde iba a permanecer durante el permiso, primero dio la dirección de unos amigos. Después habría cambiado la dirección y, al comprobarla, se verifica que la nueva no pertenece a un domicilio, sino al despacho en el que trabaja su abogada.

De este modo, al entender la Junta de Tratamiento que se podría hacer un mal uso del permiso al no haber un domicilio real en el que disfrutarlo, decide retirar la concesión. Ahora es el juez de vigilancia quien debe decidir si se le otorga o no el permiso.

Bea de Vicente explica que, aunque la ley no establece que el domicilio es necesario para un permiso, "si empezamos por mentir...": "Mire, el premiso es para prepararle a usted la vida en libertad y me está generando muchísima inseguridad", afirma.

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