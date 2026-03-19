Feijóo tacha de "temeridad" la regularización de migrantes y lo vincula a un "efecto llamada" por una guerra que "incrementará la alerta antiterrorista"

¿Qué ha dicho? "Probablemente en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista y el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad", opina el líder del PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la regularización de migrantes anunciada por el Gobierno, vinculándola a un posible "efecto llamada" en un contexto de creciente alerta antiterrorista en Europa debido a la guerra en Oriente Medio. Feijóo calificó la medida como "una auténtica temeridad" y "doble irresponsabilidad" tras la cumbre del PPE en Bruselas. Según él, la política migratoria española va en contra del Pacto de Asilo de la UE, lo que podría afectar a toda Europa por la libre circulación. Feijóo instó al Gobierno a rectificar y actuar con "sensatez".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vinculado la regularización de migrantes que anunció el Gobierno con un eventual "efecto llamada" en un momento en el que hay "una alerta antiterrorista creciendo en suelo europeo" a raíz de la guerra en Oriente Medio.

Ante este escenario, Feijóo valora esta medida como "una auténtica temeridad" por parte del Ejecutivo y una "doble irresponsabilidad" por su parte, declaraciones que ha realizado este jueves en Bruselas tras participar en la cumbre del PPE previa al Consejo Europeo.

"Probablemente en los próximos meses se incrementará la alerta antiterrorista y el efecto llamada de una regularización es una auténtica temeridad", opina el líder del PP, que ve "fundamental" reforzar la "seguridad común" y "desplegar plenamente la diplomacia migratoria, garantizando una gestión ordenada y rigurosa de los flujos migratorios".

Feijóo sostiene que en Europa existe "preocupación por la política migratoria española, que va exactamente en dirección contraria del Pacto de Asilo" consensuado en la Unión Europea. En la mañana de este jueves, la coalición de partidos liberales, democristianos y conservadores aprobaron una declaración en la que reconoce que la guerra puede provocar "un desplazamiento significativo de personas, ya sea dentro de la región o hacia Europa".

La regularización del Gobierno afectará a toda la UE, según Feijóo

"Los socios lo que están percibiendo es que las regularizaciones masivas que está implementando el Gobierno de España van a afectar a todos los países de la Unión Europea por la libre circulación de personas", esgrime Feijóo, que cree que el Gobierno de Pedro Sánchez va "exactamente en el camino contrario" que Europa y tacha su regularización como "improvisada, desordenada e irresponsable".

"Según la propia policía, ya hay redes organizadas en otros países que están preparando determinadas documentaciones ante este efecto llamada", llega a asegurar el líder del PP, que pide a Sánchez que rectifique y que actúe con "sensatez".

"Yo he hecho hincapié en que esta regularización es una irresponsabilidad y que nosotros no la apoyamos. Y hoy por hoy la guerra de Oriente Medio es un grave problema", ha añadido.

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