Caen piedras y árboles

El temporal deja a 400 vecinos de una pedanía de Cádiz parcialmente aislados: su única carretera no es segura por la caída de árboles

Los detalles El acceso está abierto solo en dos tramos del día: de las 7:45 horas a las 9:30 horas el primero y de 15:30 a 16:30 el segundo. Quien se queda fuera, tiene que armarse de paciencia.

Carretera cortada en Cádiz
Los 400 vecinos de Benamahoma, una pedanía de Cádiz, están parcialmente aislados, después de que el temporal haya provocado que la única carretera que hay no sea segura. Ante esta situación, tienen horarios de entrada y salida, para evitar incidentes. "La montaña no nos da tregua", ha afirmado Mamen Fernández, su alcaldesa, quien ha señalado que cae "tierra y árboles" sobre la carretera.

Ante esta situación, el acceso a Benamahoma solo está abierto en dos tramos del día: de las 7:45 horas a las 9:30 horas el primero y de 15:30 a 16:30 el segundo. Quien se queda fuera, tiene que armarse de paciencia. "Estamos esperando a que sean las 15:30 horas para poder subir al pueblo", expresa un vecino.

Mientras, dentro, hay vecinas que no tienen ninguna prisa, ya que una cosa es estar aislado y otra estar desabastecido. "Tenemos médico, tiendas y la disposición de un helicóptero en caso de urgencia extrema", hasta que la carretera cumpla con unas garantías se seguridad, destaca una mujer.

Más de 20 técnicos trabajan para retirar los árboles que han caído a la calzada. Por su parte, desde la Junta han advertido de que "pueden seguir incomunicados la semana que viene porque viene más lluvia", por lo que "igual" tienen que "cortar totalmente la carretera".

Esto no supone ningún problema para una vecina, que expresa que ha "dado un paseo de 10 kilómetros por la carretera sin nadie". Sin embargo, sí es un revés importante para los vecinos que viven pendientes del estado de esta calzada.

