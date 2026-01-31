Ahora

Suceso en Getxo

Detenido un menor de 15 años por apuñalar en el cuello a otro joven en Getxo: está en estado grave

[[IntroductionHighlight:Los detalles] Según testimonios recogidos por las patrullas en el lugar, el presunto autor, que iba acompañado por varias personas, se dirigió a tres ciudadanos sentados en un banco y comenzó a discutir con ellos mostrando una actitud agresiva.

Vehículo de la ErtzaintzaVehículo de la ErtzaintzaEuropa Press
La Ertzaintza ha detenido durante la madrugada de este sábado, en el barrio de Las Arenas de Getxo (Vizcaya), a un menor como presunto autor de un delito de lesiones graves, tras haber asestado, presuntamente, dos navajazos en el cuello y en la espalda a un joven que ha sido evacuado a un centro sanitario con heridas de gravedad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el altercado ha tenido lugar alrededor de las 1:00 horas en un parque del barrio getxotarra de Las Arenas.

Según testimonios recogidos por las patrullas en el lugar, un joven acompañado por otras tres personas, se dirigió a varios ciudadanos que estaban sentados en un banco y comenzó a discutir con ellos mostrando una actitud agresiva.

Tras enseñar una navaja, los tres jóvenes salieron corriendo en diferentes direcciones, pero el presunto autor alcanzó a uno de ellos, asestándole dos navajazos, uno en el cuello y otro en la espalda.

Después, este joven huyó del lugar y varios ciudadanos acudieron a prestar ayuda a la víctima. Un agente de la Ertzaintza taponó la herida sufrida en el cuello y, poco después, los Servicios de Emergencia evacuaron al herido, un joven de 18 años, a un centro hospitalario donde ha quedado ingresado grave.

Mientras tanto, patrullas de la Ertzaintza han podido localizar al presunto autor de los hechos en un domicilio de Getxo, donde ha sido detenido. Esta persona presentaba una herida en la pierna, motivo por el que ha sido asistido en un centro sanitario bajo custodia policial.

Una vez informada la Fiscalía de Menores de los hechos acontecidos, el arrestado, de 15 años, será puesto en libertad una vez finalizadas las diligencias pertinentes.

