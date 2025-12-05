Ahora

En Benacazón

Detenido un menor tras dar órdenes a su amigo de cómo quemar el pelo a un hombre sin hogar en Sevilla: lo grabó todo mientras se jactaba

Los detalles El arrestado se hizo pasar por policía y le daba indicaciones al otro joven sobre cómo humillar al hombre sin hogar en Benacazón.

La Guardia Civil ha detenido este viernes a otro menor tras la difusión por redes sociales de un vídeo en una plaza pública de Benacazón (Sevilla) en el que se hostigaba a un hombre sin hogar, al que humillaron y quemaron el pelo.

Según han informado fuentes de la investigación, el menor que presuntamente grabó las imágenes mientras se jactaba, se hacía pasar por agente y le daba órdenes a su amigo de como quemarle el pelo a un hombre sin hogar ha sido detenido esta mañana, después de que este jueves fuera arrestado el otro menor al que se ve en el vídeo, que fue identificado inicialmente. También se ha identificado a la persona agredida, a la que tratan de localizar para que pueda presentar una denuncia.

Las diligencias de la investigación, iniciadas por agentes del puesto de Sanlúcar la Mayor, han sido trasladadas a los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) de la Comandancia de Sevilla, ya que se investiga el caso como un presunto delito de odio.

En las imágenes se puede ver a los menores acosando y humillando a una persona en un banco de un parque, a la que le queman el pelo tras burlarse de él por el peinado que llevaba. Uno de los menores, el que graba, imita a un policía que da órdenes al otro, al que le indica que tiene que quemarle el pelo por el aspecto que tiene, a lo que la víctima responde que "cada uno lleva el pelo como quiere". Así, durante varios minutos, uno de los menores le quema varias partes del pelo hasta que la víctima pide "por favor" que le dejen de molestar.

Fuentes del Ayuntamiento han precisado que la víctima es una persona que procede de una localidad distinta a la sevillana, al tiempo que han explicado que el hombre pasa de vez en cuando algunos días en las calles del pueblo, donde pernocta, sin que nunca haya dado problemas a la vecindad.

