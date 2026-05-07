Así vivieron los españoles repatriados de Wuhan la cuarentena por el COVID en el Gómez Ulla: "Es un ejercicio de mentalización"

¿Qué han dicho? "Nuestros familiares, cuando venían a vernos, tenían toda la protección. Iban totalmente tapados", recuerda uno de los 21 españoles que vivieron aislados 14 días en el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla. "Salimos sanos después de todos los controles" sin tener COVID.

El domingo, 14 españoles en un crucero afectado por hantavirus llegarán al Hospital Gómez Ulla de Madrid para tratamiento y cuarentena. Este hospital ya fue escenario de aislamiento en 2020, cuando 21 españoles repatriados de Wuhan cumplieron cuarentena tras el brote de COVID-19. Manuel Vela, uno de los repatriados, recuerda la experiencia como un ejercicio de mentalización, pues pasaron 14 días en habitaciones individuales con contacto limitado. Aunque podían hacer deporte juntos, las visitas familiares requerían estrictas medidas de protección. Tras dos semanas, todos salieron sanos, destacando el trato humano del personal médico.

El domingo, los 14 españoles que viajan en el crucero afectado por un brote de hantavirus llegarán a Madrid, al Hospital General de la Defensa Gómez Ulla. Allí, serán tratados, diagnosticados y tendrán que pasar la cuarentena. Y no es la primera vez que unos españoles tienen que vivir un aislamiento total en este hospital madrileño. En 2020, hace seis años, 21 repatriados desde Wuhan hicieron allí la cuarentena tras estallar la pandemia del COVID.

Porque el COVID y su extensión por medio mundo pilló a 21 civiles españoles trabajando y viviendo en Wuhan (China), el epicentro de la pandemia. El Gobierno de España los trajo de vuelta a su país de origen, pero tenían que estar aislados y cumplir la cuarentena impuesta. Al igual que pasaba con el resto de ciudadanos españoles que eran posibles positivos de COVID o contactos directos de otro positivo.

Ahora, que el Hospital Gómez Ulla volverá a ser 'el hogar' de unos españoles en cuarentena, laSexta ha hablado con los que llegaron desde Wuhan y pasaron 14 días en este hospital militar. Aseguran que pasar una cuarentena en un hospital "es un ejercicio de mentalización", porque tu vida se hace "en una habitación o en una planta, como estuvimos nosotros".

Manuel Vela fue uno de los españoles que estuvo en cuarentena y las imágenes que se pueden ver en el vídeo que acompaña esta noticia fueron grabadas por él mismo. Dormían en habitaciones individuales, pero podían tener contacto entre ellos y sin mascarilla. Incluso hacían deporte juntos, para mantenerse en forma y pasar el rato. Más o menos como hacía el resto de los españoles aislados en sus hogares.

Pero con los familiares que iban a visitarles, la protección era extrema. Según cuentan, desean poder: "Abrazar a nuestras familias sin las medidas de seguridad que hemos tenido aquí para las visitas".

Eso contaba Oliver hace seis años, y este jueves, que hablamos del hantavirus, Manuel lo recuerda así: "Nuestros familiares, cuando venían a vernos, ellos sí tenían toda la protección. Iban totalmente tapados. Guantes y máscaras".

Allí les sometían a pruebas médicas diarias para poder acabar diciendo: "Salimos sanos después de todos los controles y pruebas que nos ha realizado el excelente cuerpo médico". Porque siguen recordando el excelente trato humano del equipo médico.

Tras dos semanas, abandonaron el Gómez Ulla. "Nos hemos despedido de ellos abrazándolos, y dándoles besos", contó una de las médicas responsables. Salieron del hospital sin que ninguno de ellos diera positivo por COVID.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.