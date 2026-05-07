Inquietud por el desembarco del crucero con hantavirus en Tenerife: "Se siente que esto es un COVID 2.0"

Los detalles Los trabajadores del puerto están intranquilos ante la llegada del crucero afectado por el brote de hantavirus porque, dicen, aún no tienen la suficiente información y amenazan con bloquear el puerto.

El puerto de Granadilla en Tenerife está en el centro de atención debido a la llegada de un crucero con un brote de hantavirus. Los trabajadores del puerto expresan su temor y falta de información sobre las medidas de protección necesarias. Joana Batista, del Sindicato de Trabajadores del Puerto de Tenerife, señala que la situación se percibe como un "COVID 2.0". Los trabajadores amenazan con bloquear el puerto para evitar que el barco atraque. Sin embargo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el buque solo fondeará, sin atracar. El ayuntamiento de Granadilla de Abona también ha solicitado que el crucero permanezca lejos del puerto por seguridad. Ante la situación, se han convocado manifestaciones en Gran Canaria y Tenerife.

Mientras el mundo entero está pendiente del puerto de Granadilla en Tenerife ante la llegada del crucero afectado por el brote de hantavirus, sus trabajadores manifiestan ante las cámaras un miedo real. "Yo esta tarde salgo de aquí y no aparezco hasta que el barco ese se marche", ha confesado a laSexta Francisco Barroso, dueño de una empresa que opera en el puerto.

Están intranquilos porque, dicen, aún no tienen la suficiente información. Joana Batista, del Sindicato de Trabajadores del Puerto de Tenerife (TPT) cuenta que los trabajadores "sienten que esto es un COVID 2.0". "No se les ha dicho que EPI se tienen que poner, ni medidas de protección. No es solo el pasaje. Es todo lo que hay dentro del barco que puede ser un foco de contaminación", ha señalado.

Los trabajadores amenazan con llevar a cabo medidas drásticas. La portavoz del Sindicato de Trabajadores del Puerto de Tenerife, Elena Ruiz, ha asegurado que están "amenazando con bloquear el puerto". "No van a dejar que el barco atraque", asegura Joana Batista.

Aunque las últimas palabras del gobierno Canario calman ese nerviosismo. Tal y como ha dejado claro este jueves el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el buque "en ningún caso atracará, solo fondeará".

El ayuntamiento de Granadilla de Abona ya había hecho esa petición. Quieren que el crucero fondee lejos del puerto por seguridad hacia la población. "Condeno rotundamente el atraque del crucero", declaró el teniente de alcalde de Granadilla de Abona, Marcos Rodríguez Santana, en un vídeo que compartió en sus redes sociales.

Manifestación convocada para este jueves

Este puerto inaugurado en 2018 ahora tendrá un papel sanitario importante aunque se trata de un puerto secundario, aún en construcción, con enormes diques. Aquí se acumulan, incluso, los cayucos que llegan a la isla. Ante la inminente entrada del barco, ya hay convocada una manifestación esta tarde en Gran Canaria y otra mañana en Tenerife.