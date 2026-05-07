Sánchez y Clavijo conversan en el cuarto día del brote del hantavirus que la derecha aprovecha para cargar contra el Gobierno

¿Qué han dicho? Tanto el PP como Vox han aprovechado para aumentar la tensión política: Feijóo ha reclamado al Gobierno que muestre "todos los documentos sanitarios" que avalan sus decisiones y Abascal ha dicho que "ojalá no nos encontremos con algún tipo de trampa" o "con alguna epidemia" cuando tengamos que votar en un año.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, conversaron sobre el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que fondeará en Tenerife. Acordaron colaborar para gestionar la situación de forma segura, evitando que el barco atraque en la isla. Clavijo destacó la importancia de la coordinación con el Gobierno central. La crisis sanitaria ha generado tensiones políticas, con críticas del PP y Vox al Gobierno por falta de transparencia y claridad. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal exigieron más información y criticaron la gestión del brote. Isabel Díaz Ayuso también expresó su descontento por el manejo de la situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Canarias, Fernando Clavijo, han mantenido este jueves por la tarde una conversación telefónica en relación a la situación del MV Hondius, el crucero con un brote de hantavirus que fondeará en Tenerife. Según han informado fuentes del Gobierno, la conversación entre Sánchez y Clavijo se ha desarrollado "en el marco de la colaboración entre instituciones y la lealtad institucional que requiere el momento".

En esa línea, han acordado "seguir colaborando y coordinándose" para dar una solución "segura y eficiente" a los pasajeros que llegarán a Tenerife en el crucero afectado por un brote de hantavirus, según ha revelado Clavijo. Después de haberse opuesto a que MV Hondius se desplazara desde Cabo Verde a Canarias, ahora valora que se haya decidido que el barco no atraque en Tenerife, sino que solo fondee en su costa para que sus pasajeros sean examinados, desembarcados en lanchas y trasladados a los aviones que los van a repatriar.

"La conversación ha sido cordial y bastante operativa. Han pactado que haya personas del Gobierno de Canarias en las reuniones técnicas de la Moncloa, de Sanidad, donde se deciden estas cosas", ha informado Ignacio Escolar, director de 'eldiario.es' en el Especial Sexta Noticias: Alerta Hantavirus. Además, ha apuntado que esa salida que han dado al Gobierno canario desde el central al acordar que el barco no llegue hasta la costa tinerfeña.

Pilar Gómez, directora de 'Artículo 14', también ha apuntado que esa idea de que no hace falta que el barco entre en el puerto supuso "un punto de inflexión" en las relaciones entre ambos. "Hay que recordar que Clavijo ayer [este jueves] tuvo su primer mensaje con Pedro Sánchez, quien le dijo textualmente al señor Clavijo: 'Estamos coordinados a lo largo del día te llamo'. Esa llamada no se produjo en todo el día y hoy sí es verdad que el presidente del Gobierno ha enviado un WhatsApp al presidente Clavijo e inmediatamente después han tenido una conversación", ha detallado.

En esa conversación, ha agregado, "han acordado que haya esa colaboración constante, donde ambas partes han asumido que hay que estar coordinados, que hay que poner en marcha esa cogobernanza que se puso cuando el coronavirus y entonces se ha rebajado una tensión, porque yo creo que el presidente y Moncloa han hecho algo que Mónica García no había hecho ayer, que es decir, oye, son los principales implicados, Canarias tiene que saber y estar en cada minuto y tomar cada decisión".

Clavijo se ha reunido este jueves con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dentro de los múltiples contactos agendados tras cuatro días desde que estalló la crisis del hantavirus, una crisis que se ha trasladado también a la política con desencuentros entre las administraciones.

Una crisis trasladada a la política

Desencuentros a los que se ha sumado rápidamente también el PP y Vox. El líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este jueves al Gobierno que muestre "todos los documentos sanitarios" que avalan sus decisiones ante el brote y el nombre de los expertos que les han impulsado. "Un Gobierno leal no impone, no oculta, sino que dialoga y es transparente, queremos conocer los documentos sanitarios que avalen cada decisión y queremos conocer la opinión de los expertos y el nombre de los expertos que han contado con ellos para gestionar esta crisis", ha dicho.

En un mitin de la campaña electoral andaluza celebrado en El Puerto de Santa María (Cádiz), Feijóo ha reprochado al Gobierno haber generado "demasiada confusión" sobre esta situación sanitaria. "En momentos de crisis la gente necesita claridad y aquí el gobierno no habla con claridad", ha afirmado. "Un gobierno no tiene que pedir tranquilidad, tiene que transmitir tranquilidad", ha agregado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que no le parece "de recibo el descontrol". "Con lo que no estoy de acuerdo es con no saber por qué es Madrid o bajo qué criterio y qué opina cada ministerio y que no sepamos en qué situaciones se encuentran. A mí no me parece de recibo el descontrol, no hay nadie al volante nunca en ninguna cuestión y no pasan más cosas casi por suerte", ha dicho.

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha aprovechado también este jueves para cargar contra el Gobierno a costa del brote de hantavirus. "Tenemos que votar dentro de un año y ojalá podamos votar y no nos encontremos con algún tipo de trampa o con algún tipo de excusa o con alguna epidemia o nos metan aquí siete barcos para encerrarnos en casa", ha señalado poniendo su aporto para aumentar la tensión.

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